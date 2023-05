Cruz Roja elegirá nuevas autoridades tras la intervención

La noticia se conoció a mediados de semana cuando los vecinos observaron actividades en la sede de la entidad que hasta este año conducía Marisa García. Un problema administrativo detectado en la convocatoria a la asamblea anual y la imposibilidad de prorrogar mandatos obligó a las autoridades de la entidad a labrar un acta en la que se deja constancia de la designación de una interventora hasta tanto se elijan los nuevos responsables.

Publicidad

Fumigación, limpieza y desratización de la casa ubicada en Rivadavia e Hipólito Yrigoyen estuvieron a cargo de personal de Bromatología el pasado miércoles. Allí, el móvil de La Opinión, pudo registrar imágenes.

Una consulta con la expresidenta de la entidad permitió corroborar la situación y pese a que no tiene autorización para formular declaraciones se supo que la idea es incorporar nuevos socios y acciones.

“Es una cuestión administrativa, hay una documentación que no fue presentada en tiempo y esto lleva a que la asamblea no es válida, y la asamblea al no ser válida deja a la filial acéfala y al quedar acéfala se interviene. Ahora estamos haciendo una serie de cuestiones para ponerla en mejores condiciones y ya después será entregada de vuelta a la comunidad”, indicó Oscar Mendoza, como representante de la Cruz Roja Argentina.