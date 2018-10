Cristian Basualdo campeón y Lázaro Villarruel escolta en el Argentino de Pista

La segunda jornada del Argentino de Pista que lleva adelante la Federación Argentina de Pista y Ruta (FAPyR) en el velódromo Rubén Rosetti de Junín fue más que productiva para San Pedro porque dos de sus representantes se subieron al podio en la modalidad velocidad.

Cristian Basualdo se consagró campeón en la categoría master B2 y logró otro título a nivel nacional mientras que Lázaro Villarruel fue escolta en A2. Ambos representaron a la asociación de Pueblo de La Paz, partido de Lomas de Zamora.

Juan Pablo Villarruel, por su parte, sufrió el jueves un disgusto al no poder competir en la prueba de persecución individual para B1 porque la agrupación no lo inscribió y la FAPyR le denegó que lo haga en el momento a pesar de que su inclusión no modificaba el cronograma previamente estipulado. En diálogo con La Opinión, el sampedrino mostró su desazón porque no pudo competir en su especialidad para la que entrenó alrededor de cinco meses. El fin de semana, Juan Pablo Villarruel estará en scracht, velocidad y vueltas puntables.