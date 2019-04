Crisis en los clubes: En las localidades sobreviven sin aumentar la cuota y "como pueden"

Los clubes de localidades viven, desde antaño y sin tener en cuenta la crisis económica actual, una realidad totalmente diferente a los de San Pedro por un sinfín de causas propias del contexto en el que están ubicados y la sociedad que los rodea. Incluso, sus dirigentes y profesores trabajan ad honorem, "por amor a la camiseta" y hasta en muchas ocasiones solventado desde sus bolsillos gastos que la entidad no puede afrontar como tal.

Deportivamente, Gobernador Castro se refugia en Castro F.C. y Agricultores que es el que más actividades reúne y ofrece a sus 300 socios y la comunidad. Sin embargo, su situación es muy complicada y los dirigentes hacen malabares para no caer, tal como explicó la máxima autoridad de al Comisión Directiva, Gerardo De Vincenzi: "Estamos sobreviviendo no sé cómo. Jugar en la B nos perjudica porque casi todos los rivales no llevan mucha gente a la cancha y si nosotros no hacemos buena campaña tampoco nos van a acompañar". Al mismo tiempo, detalló los gastos que tienen cuando son locales y el costo de los viajes cuando son visitantes teniendo en cuenta que todos los que trabajan en la entidad, a excepción de algunos casos, lo hacen ad honorem y "por amor".

Saliendo del deporte más popular, el club aglomera otros en los que, siempre según De Vincenzi, son difíciles de sostener porque "los profesores son de afuera" y deben pagarles viáticos. Sobre los métodos para recaudar dinero, recalcó tienen a la venta una rifa aunque como el pueblo no tiene muchos habitantes que también afrontan la crisis y son muchas las instituciones que ofrecen lo mismo, es "muy difícil venderla".

En el Oeste de San Pedro, Central Córdoba resiste y la da vida a Santa Lucía. "La crisis nos está afectando muchísimo, se no hace complicado el pago de la luz y diferentes servicios, pero sobre todo la luz. Incluso, mandé una carta a Coopser pidiendo que me esperen unos días para juntar la plata", aseguró en el inicio de su discurso Enio Emmanuel Llovera, presidente el Lobo. También, explicó que no aumentaron la cuota social y que sigue en "70 pesos", más barata que "un atado de cigarrillos" porque si la incrementan "hay mucha gente que no puede pagarla". Y añadió: "Es difícil acá porque en la localidad no tenemos fuentes de laburo. Queremos incluir y no excluir. Las actividades que tenemos las sostenemos con rifas y otras cosas porque el fútbol, hockey, patín y el gimnasio, demandan".

Llovera se mostró molesto porque "hay un rumor" de que el club "recibió en un momento 80 mil pesos y es mentira". "Recibimos un cheque que no superaba los 45 mil pesos y con eso se hicieron varias cosas como los aros de básquet, se pusieron rejas en un balcón, protecciones a las luces y demás. Hace como tres años sí recibimos la reparación de la bomba de la pileta, nada más", recalcó y reclamó que no están siendo ayudados "por el Estado" a pesar de que considera de que "las instituciones" merecen "más contención" y que no la están teniendo. "Esto nos afecta a todo, pensamos en los chicos y un chico en el club es un chico menos en la calle. Vamos a seguir luchando", concluyó.

Por último, Río Tala es la localidad que más clubes alberga. Quien menos sufre es Independiente que se dedica exclusivamente al fútbol infantil, una actividad que por la cantidad de público que mueve cada fin de semana y los pocos gastos que conlleva abrir la cancha para ser local son fundamentales para que la caja cierre. Sobre la situación del Verde, Adrián Macenet señaló: "Medidas profundas no tomamos, venimos trabajando de la misma manera con un grupo de colaboradores importante. No estamos preparados para afrontar obras de magnitud pero el día a día venimos zafando bien con las entradas y la cantina. Hace unos días se reparó el sistema de iluminación con la colaboración de todos, incluso un electricista de Río Tala no nos cobró".

Las Palmeras ofrece fútbol juvenil y mayor y su status es totalmente distinto más allá de que se dio el lujo de competir en el Torneo de Clubes de Federación Norte. "Este año todavía no contratamos colectivos y no sabemos qué precios tendrán. Los viajes del Torneo de Clubes los hicimos todos en autos o le damos unos pesos a los chicos para la nafta", aseveró Mauricio Preiti, presidente del Albiceleste que están "cada vez más complicados" y detalló el dinero que necesitan por mes para subsistir: "50 mil pesos tenés que juntar para andar tranquilo. Lo único con que recaudamos es la entrada a la cancha. Tenemos alrededor de treinta socios en total que pagan 50 pesos por mes. Sale todo del bolsillo nuestro el resto y eso que nuestros técnicos no cobran ninguno y ponen plata ellos para viajar. Los jugadores no cobran casi ninguno y los que reciben algo es de parte de algunos hinchas".

Por último, explicó que "siempre" van "corriendo desde atrás" y que "sin ayuda externa" es "imposible" mantenerse. "Nosotros estamos en una situación intermedia, hay otros que deben alquilar cancha y no sé cómo hacen. Tampoco se pueden vender rifas, en la liga nos vendemos las rifas entre nosotros y tampoco podes aumentar la entrada a la cancha porque la gente no va", finalizó.