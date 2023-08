Crimen de Naiara: la marcha y el fuerte reclamo por asistencia en salud mental terminó en la comisaría

Lejos de las consignas conocidas y en la voz de quienes se autoconvocaron para pedir justicia por Naiara Durán, cuyo cuerpo sin vida y con signos de extrema violencia fue hallado el jueves por la noche, revelaron la situación que viven quienes necesitan asistencia en salud mental y en el estado municipal, especialmente en la Secretaría de Género.

“Con quien estuvo por última vez?” era una de las preguntas rectoras pero también las reflexiones de sus allegadas, todas atravesadas por una problemática que azota a una gran porción de la población.

“Pedía a gritos, un turno tres meses o el desamparo”, dijo una de las amigas de Naiara con un niño en brazos.

La abuela de Naiara con una bandera clamando justicia, también participó de la manifestación que se desplazó por calle Mitre, al son de tambores que fueron el corolario de una jornada dolorosa. Los restos de la joven mamá de tres hijos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Molino pasadas las 17 horas.

“El supuesto acompañamiento del municipio que es totalmente mentira”, dijo otra mujer que comentó la problemática creciente que atraviesan adictos que no encuentran tratamiento ni sostén.

Hablaron también de “la supuesta Secretaría de Género” que no ofrece la apertura que necesitan para gestionar ayuda cuando las mujeres están en riesgo. “Es mi prima, tratamos de ayudarla pero no pudimos”, reflexionó esta familiar.

“Yo viví mi propio caso y me cansé de pedir ayuda. No hay solución y salud mental es un tema muy importante”, dijo por su parte Cecilia.

“Qué sociedad estamos construyedo, a los medios con ese lenguaje machista, esto nos interpela como sociedad”, dijo una conocida activista feminista.

“Soy familiar de la abuela de Naiara, venimos a pedir justicia por todos los casos que están sucediendo, acá y en toda la Provincia de Buenos Aires”, dijo uno de los manifestantes al son de “Vamos Naiara” que se escuchó durante todo el recorrido.

Una vez que la manifestación pudo tomar por calle Saavedra para dirigirse a las puertas de la Fiscalía, la gente comenzó a distribuirse respetando la cabecera que ocupaba la madre, la abuela y otros familiares de la joven asesinada.

Una vez ubicados en la puerta del edificio de la fiscalía se cerraron los aplausos pidiendo justicia y ahí se escuchó una voz: “les doy gracias todos por venir pero yo voy a ir hasta la comisaría, el que me quiera acompañar que me acompañe”, dijo Tamara la mamá de Naiara.

“Cuanto dolor cuanta tristeza, me pongo en la piel de Naiara y nunca hubiera querido dejar a sus hijos, tan joven, tan linda.. nadie se merece tan trágico terrible final, mucho amor para sus hijos y abuela que tanto amaba y daba la vida por su nieta.. los abrazo”, dijo

“Sólo quiero justicia para mi hija, quiero que paguen los que hicieron esto”, repitió Tamara cuando partieron con destino al lugar donde están privados de su libertad los presuntos autores del crimen: la pareja y su prima. “Los supuestos asesinos están ahí”, sentenció.

Cuando llegaron a la Comisaría el clima volvió a agitarse. Allí están los detenidos acusados de haber asesinado a Naiara el pasado domingo en el marco de una reunión de la que participaron varias de las personas cuyos domicilios fueron allanados. Hay una camioneta secuestrada y varios elementos recogidos que pueden estar vinculados al violento final: un cuchillo y una especie de pequeño rastrillo.

Además el celular de la propia Naiara que estaba en su domicilio y que se activó el mismo día en que fue hallado el cuerpo parece ser la clave que le permitió a la policía contar con datos firmes para la hipótesis que manejan.

“Quiero que salgan a dar la cara”, dijo Tamara tras confirmar que su cuerpo presentaba más de cinco puñaladas. “Me la mataron con un perro, me la envolvieron en una lona” relató ante todos los presentes y medios nacionales que cubrieron la manifestación.

Apuntó además a un tercer participante del crimen que “está prófugo” y ante una aclamación conjunta bajo el grito de “asesinos” volvió a decir “le ataron las manos y los pies con cables, la metieron en un bidón de 200 litros”.

“Uno por uno voy a ir hasta el final”, advirtió a todos los presentes y aunque aún no hay confirmación oficial, su ex pareja conocida como “el malabarista” es el que se fugó porque tenía una gran cantidad de antecedentes de violencia.

“Me arrrancaron el alma”, dijo Tamara, la mamá de Naiara tras acusar a un tercer participante del crimen. Foto: La Opinión.

Cerca de las 19.30 y producto de la tensión, Tamara se descompensó y se requirió asistencia. En la misma jornada la mujer recibió la noticia del crimen de su hija, supo de los detenidos, recibió el cuerpo en la casa velatoria, la sepultó en un cementerio parque y por último participó de la marcha.