Crimen de Maria Esperanza: Movimientos feministas emitieron sus comunicados

Apenas dos horas después de conocido el asesinato de Maria Esperanza Fernández, los movimientos feministas Minerva Mirabal y Libres De Miedo remitieron a los medios dos comunicados reclamando justicia por un nuevo femicidio en Argentina y en San Pedro.

Comunicado de Libres de Miedo

"Otra vez? SI OTRA VEZ, una pandemia dentro de otra pandemia. Hoy San Pedro es testigo de otro Femicidio. Si, acá nomás, en nuestra ciudad acaban de encontrar a una mujer asesinada por un macho. Una mujer asesinada mas en lo que va del 2020!! DESDE LIBRES DE MIEDO, GRITAMOS, RECLAMAMOS, EXIGIMOS, JUSTICIA POR MARÍA ESPERANZA!!! NOS SOLIDARIZAMOS Y ACOMPAÑAMOS A SU FAMILIA!!! ESTO SE TIENE QUE TERMINAR, VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS!! DECLARACIÓN DE EMERGENCIA YA EN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES!!!".

Comunicado de Minerva Mirabal:

"Ante la trágica noticia de un nuevo femicidio en nuestra localidad la Agrupación Feminista Minerva Mirabal pone en conocimiento de la población que el día 25 de abril se envió mail a Desarrollo Humano solicitando una reunión entre la agrupación, esa secretaria y la Comisaría de la Mujer y la Familia. Hasta el día de la fecha no se nos ha contestado, desestimando nuevamente la opción de trabajo en red y la trayectoria de los movimientos de mujeres. La violencia machista no se detiene, el aislamiento social la ha agravado. Otra vez nos falta una mujer. Otra vez el estado no responde".