Créditos para trabajadores: Anses atenderá hasta las cinco de la tarde

Desde el lunes, entre las 10.00 y las 20.00, los trabajadores en relación de dependencia podrán tramitar los créditos anunciados por el Gobierno nacional por hasta 400 mil pesos en 24, 36 y 48 cuotas a tasa subsidiada y con tres meses de gracia.

Anses anunció que a partir de ese día las oficinas locales estarán abiertas hasta las cinco de la tarde, por lo que el horario habitual, que es hasta las 14.00, se extenderá hasta las 17.00, con atención exclusiva en ese lapso para esos beneficiarios.

En la sede del organismo los intertesados cumplirán con uno de los últimos pasos de la solicitud del crédito, aunque si no tienen su clave fiscal deberán tramitarla primero para acceder a la plataforma e iniciar el proceso.

La titular de Anses local, Tamara Vlaeminck, informó que si bien el horario de 14.00 a 17.00 es exclusivo para trabajadores en relación de dependencia en relación a este crédito, pueden acercarse en cualquier momento del día y sin turno.

Los pasos para obtener el crédito

Los requisitos son tener trabajo registrado con no menos de seis meses de antigüedad en esa relación de dependencia, percibir un salario bruto menor a 700 mil pesos —es decir no pagar impuesto a las ganancias— y aportar a la caja de Anses, lo que implica que municipales, docentes, policías y otros empleados del Estado bonaerense no están incluidos.

El trámite comienza online tras colocar CUIL y clave de seguridad social, tras lo que debe elegirs la opción Créditos trabajadores en relación de dependencias. Allí deberá seleccionar la tarjeta de crédito vinculada a su cuenta sueldo —si no posee, debe solicitarla antes al banco— y podrá acceder al simulador.

En ese momento conocerá el monto máximo al que puede acceder y podrá elegir la cantidad de cuotas. Es importante tener en cuenta que el crédito no puede ser cancelado con anticipación y que su obtención implica la imposibilidad de acceder al mercado cambiario oficial mientras dure el compromiso, es decir no podrá comprar moneda extranjera.

Una vez que el interesado decide qué monto va a solicitar y en cuántas cuotas, al dar aceptar generará automáticamente una comunicación con la entidad bancaria que analizará sus condiciones crediticias. Tras esa evaluación, si el banco autoriza emitirá un código con el que la persona deberá dirigirse a Anses.

Anunciaron que ese código emitido por el banco tendrá una validez de 10 días. El organismo nacional atenderá a quienes hayan solicitado el crédito sin turno. Una vez en las oficinas que a nivel local conduce Tamara Vlaeminck, se carga ese código y el banco estará en condiciones de acreditar el dinero, dentro de los siete días hábiles.

El dinero se acreditará en la tarjeta de crédito del solicitante, por lo que sólo podrá ser utilizado para efectuar compras o para pagar deudas de la propia tarjeta, sin la posibilidad de obtener el dinero en efectivo.

En el caso de que el solicitante fuera despedido, le quedará la deuda y Anses volverá a descontarle el monto de la cuota correspondientes cuando vuelva a tener trabajo registrado. Una de las modificaciones respecto de lo que se había informado semanas atrás es que el crédito debe finalizarse antes de acceder a la jubilación.