COVID-19: Quejas por falta de control y atención en clínicas y consultorios amarillos

Durante el fin de semana las consultas para radicar denuncias por personas que no cumplen su aislamiento aún como casos de coronavirus confirmados de hisopado recrudecieron.

La noticia sobre la decisión de las clínicas privadas de no atender pacientes que necesiten internación por coronavirus, dejó preocupación ya que sólo se depende de los consultorios amarillos que no funcionan durante el sábado a la tarde y el domingo. El único número para consultas es el 107 del Hospital y allí, con un protocolo que responde el telefonista se asesora a las personas que poseen síntomas para que permanezcan aisladas y esperen a efectuar la visita a los médicos del equipo de COVID-19 los días lunes por la mañana.

Uno ejemplo claro es el caso de Carolina quien se comunicó con este medio para relatar su recorrido desde el sábado: “ayer acudí a la clínica Coopser porque presenté síntoma como fiebre y dolor muscular, mi sorpresa cuando llegué al lugar fue que me dijeron que los fines de semana no atienden gente que presente síntoma. Eso nos informó el chico de seguridad”, su versión coincide con lo expuesto por el Secretario de Salud respecto a la falta de personal que aducen los propietarios del sanatorio. Luego, la mujer intentó otras vías en el sistema público porque la misma persona relata:

“Hoy día domingo fui al Hospital y nos dijeron los mismo. O sea que los fines de semana no podés enfermarte. Me dijeron que vaya el lunes en el consultorio amarillo y que los requisitos son si tenés síntomas acudir al lugar más cercanos para que te puedan atender. Les escribo para comunicar que los fines de semana estamos prohibido de presentar algunos síntomas”, concluyó y describió sus síntomas. “Primero con dolor de garganta, después dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, me estoy medicando yo, pero el dolor de cabeza no de me va”.

La semana pasada el caso de una mujer de 82 años que fue internada con un cuadro febril el lunes en la Clínica San Pedro fue elocuente. La hisoparon, los resultados se demoraron y como el miércoles por la noche no apareció como caso positivo, el jueves al mediodía le dieron el alta con la tranquilidad de que había sido una persona que cumplió los casi diez meses de aislamiento pleno. La sorpresa llegó el viernes cuando ya su familia había pasado a saludarla con el alivio del alta y le confirmaron que su resultado era positivo. Afortunadamente no fueron muchas las personas que estuvieron en contacto pero claramente esperaban mayor prudencia al tratarse de un entorno familiar que ya sufrió el deceso de uno de sus miembros y la enfermedad en otra paciente en septiembre del año 2020.

Por el lado de los controles apareció otro relato que dista mucho del control que meses atrás se efectuaba con quienes con orden de aislamiento violaban la cuarentena si tenían resultado positivo: “Yo quiero saber donde se denuncia si una familia tiene Covid, todos están informados y tienen que estar en su casa pero integrantes de la familia salen porque no tienen síntomas y los demás integrantes se quedan porque, sí, tienen síntomas”, comenzó diciendo el titular de un comercio que pasadas varias horas de su primer contacto con La Opinión, completó: “te vuelvo a escribir porque estoy un poco cansado. Te había preguntado dónde denunciar porque tengo una familia entera que son mis familiares y dieron positivo de Covid. El hijo mayor (35) del matrimonio dio positivo. Sus padres, hermano (30 aprox), hermana (33 aprox), sobrino (3) y cuñado tuvieron contacto estrecho con él. Todos con síntomas, excepto el hermano y el cuñado. Los dos últimos entra y salen sin barbijos, el hermano entra y sale con la novia, se sientan todos en la vereda sin barbijo. Siguen teniendo contacto estrecho y siguen saliendo. La señora sale hacer mandados, hacen la vida normal. Y nadie hace nada. Denuncié dos veces y pregunto: tengo que escracharlos yo?. Yo no soy así. Pero me da mucha bronca que se esté muriendo gente y ellos siguen contagiando como si nada”, reflexionó en línea con lo que viene sucediendo desde diciembre cuando la responsabilidad individual se abandonó y los controles se hicieron imposibles por el rebrote del que ahora ya no se tienen cifras ciertas más que los casos de hisopados positivos.

Mañana por la mañana cuando se reanude la atención en los consultorios especiales para asistencia de pacientes con síntomas de COVID-19 se sabrá si se disponen nuevas guardias para la demanda actual.