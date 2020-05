COVID-19: Primer caso positivo de San Pedro es de un médico de 57 años que fue hisopado en San Nicolás

El caso de un médico de 57 años que decidió hacer su análisis tras cumplir tareas en la localidad de La Emilia es el primero confirmado con domicilio en San Pedro. Su caso fue expuesto con mayores detalles en conferencia de prensa donde se anunció que no trabaja ni en el Hospital ni en ningún prestador privado de la ciudad como sí lo hace en Baradero, y en San Nicolás. Sin embargo, quienes lo conocen saben que atiende algunos casos en domicilios particulares cuando se lo solicitan y está a cargo de tramitaciones de IOMA.

En un mensaje enviado a sus colegas, el paciente infectado de COVID-19 dijo: "Realmente estoy devastado, el lunes había empezado con un poco de fiebre, decaimiento, un poco de tos, estaba de guardia en La Emilia de San Nicolás, y me hicieron el protocolo, me llevaron al San Felipe y me hicieron el hisopado y lamentablemente me dio positivo. No sé, yo ahora no tengo ningun síntoma, estoy bien, pero no sé", reflexionó.

Ahora los pacientes que tuvieron contacto con él serán notificados, teniendo en cuenta que en su mayoría son personas mayores, ya que se trata de un médico de cabecera de Pami con la matrícula 062813.

Respecto a las precauciones, las autoridades sanitarias minimizaron las posibilidades de contagio más allá de su círculo íntimo que está compuesto por su pareja y sus hijas. En cuanto a su labor profesional se sabe que se desempeña en a clínica Osprem de Baradero y que es médico de cabecera de Pami en la localidad nicoleña.

Cabe aclarar también que minutos antes de la conferencia de prensa, el médico cirujano Mario Bernasconi difundió una aclaración sobre un audio que envió de manera privada y que hacía mención al caso que ahora quedó confirmado a la población. Este es su texto: "Está circulando por WhatsApp un audio que envié esta mañana como parte de una conversación privada en un chat absolutamente informal que comparto con solo 5 amigos (ninguno de los cuales vive en San Pedro). Muy irresponsablemente uno de ellos envió a su padre (que sí vive acá) sólo un audio de esa conversación más extensa, con el posterior justificativo de intentar asustarlo para que cumpliera la cuarentena. El Sr. lo hizo circular, sin medir el perjuicio que ello podría generar y obviando el resto de los audios de esa conversación en los que aclaro que -por protocolo- no es necesario siquiera que los contactos médicos (con los recaudos de protección adecuados) de un posible caso de infectado por coronavirus se aíslen porque -de ser así- todos los médicos que estaremos atendiendo casos positivos deberíamos aislarnos sin poder hacer nuestro trabajo asistiendo enfermos. En esos audios también aclaraba que tanto las instituciones como los médicos expuestos actuaron de manera correcta, responsable y sería. Ojalá todos actuemos de la misma manera, empezando por tomar las medidas aconsejadas, no discriminar a quien pueda estar infectado y cuidando a quienes cuidan que somos los que estamos más expuestos y que -aún con la protección adecuada- más posibilidades tenemos de enfermarnos. #quedémonosencasa. Mario Bernasconi".