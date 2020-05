COVID-19: Dieron de alta a la esposa de Fabián Rodríguez, la paciente "01" del Posadas

Era domingo y en la marcha por el Día de la Mujer la noticia estalló, aún cuando ni se hablaba de pandemia y el COVID-19 era algo que sucedía en países lejanos. Esa noche los sampedrinos supieron que la esposa del Secretario de Economía había dado positivo y permanecía en grave estado en el Hospital Posadas al que fue derivada sin siquiera imaginar que durante dos meses no volvería a ver a su familia.

De manera casi inmediata las preguntas arreciaron y los comentarios subieron de tono cuando comenzó la reconstrucción de los pasos que había dado Rodríguez tras reincorporarse a su trabajo, mantener varias reuniones e incluso participar de la negociación paritaria con dirigentes gremiales municipales, funcionarios y un periodista de La Opinión.

Por entonces, también se dijo en conferencia de prensa que "no había ninguna posibilidad de contagio" porque el funcionario era "asintomatico y quien no tiene síntomas no contagia". Quienes lo afirmaban, entre ellos el Secretario de Salud y la responsable epidemiológica de la Región Sanitaria, no sabían que días después llegaría la confirmación que los portadores del virus más peligrosos son precisamente el grupo que sin señales de la enfermedad contagian a uno y a otro. El milagro se dio aquí en San Pedro y nadie sabe -no hay disponibles tests de inmunidad- si las más de veinte personas que mantuvieron algún contacto directo y a su vez continuaron con su vida normal durante los días siguentes ya están libres de contraer la enfermedad o nunca se contagiaron.

Mientas Alejandra, con sus antecedentes asmáticos, sobrevivía a duras penas con un respirador, Fabián Rodríguez y su hija fueron aislados preventivamente. Eso ocurrió el 7 de marzo y tras el hisopado, el funcionario también resultó positivo. Días después, él fue internado con una neumonía en el Hospital Hussay de la ciudad en la que tiene domicilio y tras varios días complicados recibió el alta.

El día en que decidió romper el silencio, agradeció a todos los que comprendieron de qué modo ocurrieron las cosas y relató de qué modo albergó la esperanza de que si los internaban "fuera en el Posadas aunque sea para verla unos minutos". Fue el sábado 28 de marzo en Sin Galera cuando relató el calvario que vivieron y el milagro que esperaban porque su pareja estaba siendo sometida a tratamiento con cloriquina, cuando recién se autorizaba la utilización en pacientes en Argentina. Aún así pasarían casi cuarenta días más hasta que se produjo "el milagro", así lo dicen quienes estuvieron cerca de la familia y soportaron el distanciamiento total que imponen los cuidados intensivos.

Ayer, una foto publicada en e muro de facebook de Fabián Rodríguez confirmó la noticia y la advertencia de una pausa para volver a su casa, ver a su hija y a su marido y emprender ahora una nueva etapa de rehabilitación ya que su salud sigue delicada. "Té para tres. Bienvenida a casa por un día, previo a internación para rehabilitación", escribió en su muro.

Por su parte el Hospital Posadas vivió con orgullo el momento en que redactó un comunicado en el que relata paso a paso lo acontecido con "Alta Pacieinte "01" POR CORONAVIRUS".

"Con gran satisfacción comunicamos que fue dada de alta la primera paciente con diagnóstico de COVID-19 internada en el Hospital", titularon para explicar luego que "Desde el Hospital se abordó el caso de manera integral procediénsose no sólo a la atención clínica y especializada, sino también a la confirmación del caso, los exámenes, diagnósticos, los tratamientos y el monitoreo de sus contactos. Luego de dos meses de internación, que incluyeron 5 semanas en Terapia Intensiva, fue dada de alta en el hospital y derivada a un centro médico más cercano a su domicilio para contuinuar con su rehabilitación".

