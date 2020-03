COVID-19: Cómo debería prepararse Defensa Civil para la pandemia de coronavirus en San Pedro

-Por Luis Gastón Silva +

ANALISIS, PLANIFICACION y TRABAJO: Pilares de la Defensa Civil

Esta pandemia ha tirado por la ventana todas las previsiones; de pronto, nuestra rutina diaria ha cambiado plenamente.

Prepararse para lo peor con el anhelo de esperar de la mejor manera, el pico de la pandemia y/o la crisis que esto pueda generar desde el orden social, económico y sanitario, es la correcta forma de enfrentar al coronavirus COVID 19.

Se deben emplear las evaluaciones a corto, mediano y largo plazo realizadas anteriormente, con proyecciones de crisis y como responder a estas. Cuando se involucran agencias, estados municipales, provinciales y/o nacionales en situaciones de crisis es donde la disciplina del trabajo previo y la disciplina del trabajo diario facilitan las actividades a desarrollar.

Una Defensa Civil se debe nutrir de un gran trabajo previo debe tener conducta proactiva y no de carácter reactiva, facilitar la realización de relevamientos previos de recursos técnicos, recursos humanos, equipamientos, etc. Que a la hora de tomar decisiones en el marco de un Comando de Incidente y este bajo la órbita del Comité de Crisis a cargo del Intendente Municipal, facilite la toma de decisiones.

La Defensa Civil a nivel mundial es el organismo ejecutante de la planificación para la emerencia cotidiana y extraordinaria, por ello también brazo fundamental de la respuesta hacia la comunidad en conjunto con los cuerpos de bomberos y las fuerzas de seguridad.

La organización en momento de crisis es exitosa si todos los actores involucrados en la Junta Municipal de Defensa Civil hablan el mismo idioma, el mismo código, comparten información, planifican en conjunto, trabajan en conjunto, simulan en conjunto.

Utilizo mucho la palabra conjunto por es un órgano ejecutante trabajando en red (en conjunto), esta red que es el Comando de Incidentes tiene la particularidad de favocer la respuesta, es modular, se autoevalúa, se autocontrola, es una técnica desarrollada y probada a nivel mundial.

En un escenario como el que plantea el COVID 19 globalmente tenemos donde observar y aprender, se habla mucho y se instrumentó en nuestro país la cuarentena a los efectos de evitar la propagación del virus. De acuerdo a las evaluaciones oficiales estas medidas están teniendo resultados positivos, la famosa curva no levanta vuelo por ahora.

Ahora vamos a lo local, yo particularmente no observo un trabajo previo de todas las instituciones que podrían estar afectadas trabajando de manera unificada. Situaciones tan simples como descontaminar los vehículos que ingresan y egresan de nuestra ciudad no se han realizado, hay procedimientos propuestos que no han sido tenidos en cuenta. Planificaciones de descontaminaciones masivas que involucren muchas personas sospechadas de estar enfermas por COVID 19 no se han realizado y menos simulado.

Tengamos muy presente la gran capacidad de contagio que tiene este virus, como así también lo fácil que se lo destruye y lo que se pide permanentemente como herramienta “el lavado de manos”.

Como tampoco se tienen en cuenta otras situaciones como simulacros en clínicas, hospital, escuelas, barrios, etc. que se pueden ver afectados por fenómenos naturales y/o tecnológicos.

No pensemos ahora de un derrame en el medio de la ciudad producto de un incendio en un depósito de materiales peligrosos a las 03:00 AM, donde hay que evacuar una manzana, una cuadra entera. Dediquemos nuestro tiempo al CORONAVIRUS.

No pensemos pero pensemos, en la planificación de como evacuar una escuela afectada por la nube toxica de una industria cercana (existe).

Pensemos en una campaña de difusión de la prevención, en base a las conclusiones del Mapa de Riesgo, pero no ahora está el CORONAVIRUS.

No pensemos ahora en un MAPA DE RIESGO DE SAN PEDRO, pero analicemos cuando lo haremos a conciencia, donde se encuentren plasmadas las fortalezas y debilidades de nuestro distrito en materia antisiniestral de todo orden. Ello no posibilitaría optimizar recursos humanos, financieros, equipamientos y hasta de infraestructura.

A modo de comentario así en el aire, sobrevive el estado municipal a la caída de la red de celular y telefonía fija?. El apagón de 16 de junio nos dio una alerta, serán efectivos y podrán dar respuesta aquellos que no se olviden del radio VHF y/o UHF. Se trabajó alguna vez con el Radio Club San Pedro?

El fenómeno dinámico que es el cambio climático nos trae desafíos permanentemente, pensamos en las aproximadamente 35.000 hectáreas que sus aguas desembocan en la zona de la Curva de la Muerte, zona Aeroclub y confluyen en el casco urbano? Esta zona ya se inundó en reiteradas veces y hoy este fenómeno amenaza de una manera más frecuente. Esto es defensa civil pura.

La defensa civil convive con incendios, inundaciones, tornados, desbordes sociales, concentraciones masivas ejemplo: recitales, etc. Por ello el trabajo previo de análisis es fundamental, no se improvisa y se trabaja mejor en la crisis, a modo de ejemplo se puede saber de acuerdo a la lluvia caída en función del tiempo hasta que nivel y donde se va inundar, siendo también esto aporte muy importante para la obra pública a los efectos de lograr que un barrio y/o zona se inunde repetitivamente.

No se puede improvisar con voluntariado donde se enfrenta a un virus tan fácil de contagiarse y propagarse. No se puede afectar a voluntariado sin una correcta capacitación para la tarea que se los quiere afectar, optimicemos el RRHH municipal y capacitemos eso, pidamos colaboradores que capaciten, tengamos presentes los diferentes niveles de asimilar conocimientos de las personas, que no todas están preparadas para trabajar y desempeñarse en ámbitos donde se convive con la presión permanente, donde la vida y la muerte están en la calle.

No está mal el voluntariado, pero hay situaciones en las cuales está probado que lo único que funciona es el entrenamiento, la capacitación y la disciplina.

Algunos voluntarios necesitan apoyo psicosocial. Los desastres son experiencias traumáticas y los socorristas son tan vulnerables como los demás miembros de la comunidad. “Debemos recordar siempre que trabajamos con voluntarios que, a su vez, son sobrevivientes, personas que trabajan a veces con el estómago vacío, que duermen a la intemperie bajo la lluvia y con frecuencia, se ven afligidos por la pérdida de algún familiar o amigo.

Ante todo vale aclarar que el responsable máximo de la Defensa Civil es el intendente municipal, por ello su responsabilidad de lo que se hace y se deja de hacer en el Partido de San Pedro no puede ser delegado en ningún funcionario y/o institución o estamento estatal.

Como padre de dos niños, como esposo, como hijo, como amigo, como vecino y como ciudadano amante de San Pedro, anhelo que pase la pandemia de la mejor manera, las proyecciones citan un recrudecimiento de los casos, las imágenes de tv donde reflejan la actualidad de países europeos es muy triste, por ello este humilde análisis, tal vez algo cambie.

“Cuando la PATRIA peligra, todo está permitido, excepto no defenderla…” - General José de San Martin.

+Luis Gastón Silva - Técnico Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo - Matrícula CPQ N° 7252 - Instructor de Materiales Peligrosos