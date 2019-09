Country Music Festival: Turismo informó que el alojamiento "está casi todo completo"

Aunque es fin de mes y no es un fin de semana largo, la fecha del San Pedro Country Music Festival es una de las mejores para el movimiento turístico de la ciudad y esta edición, la 16º del evento, no será la excepción: las reservas en materia de alojamiento fueon incesantes

Quienes asisten a esta fiesta se preparan durante todo el año, desde el día en que termina la edición anterior, y las consultas comienzan desde mucho tiempo antes, aunque siempre hay quienes buscan a último momento alguna alternativa para pasar unos días en San Pedro y disfrutar de los shows.

Consultada por La Opinión sobre cómo está el panorama de la oferta de alojamiento en la ciudad para este fin de semana, la directora de Turismo municipal, Marcela Cuñer, informó: "Está casi todo ocupado, quedará un 10 por ciento que se va a completar en estos días".

"Está casi todo completo y para los cuatro días", señaló Cuñer y agregó: "Hubo muchas consultas. El tema es que algunos prestadores quieren sí o sí hacer reservas para los cuatro días y hay gente pueden venir dos o tres días. Lo que queda libre es porque quieren vender así".

El San Pedro Country Music Festival comenzará este jueves a las 14.30. Tocarán Mariano Villano; Válum (San Pedro); Jorge Castillo Trío; Mila Barcala; Deluxe Motel; Tinta de U.B.A; Covernautas; Karen Lammermoor; Río Verde (Rosario);

Tmabién la local Lucía Vázquez; Two of us; Carlos Arcuri & The Dusty Devils; Los Solitarios; Bayou Pampa; Cristian Luna & The Tock and Blues; Lunáticos Rufianes; Lady Who; Cherry Collins; The Dapper Dan Band (Córdoba); Muñe & The Poor Boys.