Corti ante la segunda ola: “Nos preocupa que las medidas se tomen mirando solamente la problemática del AMBA”

El viernes vencen las medidas vigentes en el país, la provincia de Buenos Aires y San Pedro respecto a las restricciones por la pandemia de coronavirus COVID-19 y hay gran expectativa respecto de lo que puedan anunciar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador bonarense, Axel Kicillof.

Publicidad

En San Pedro, las autoridades municipales también están expectantes y esperan que las medidas que se anuncien contemplen las realidades de distritos del interior como San Pedro, donde la cotidianeidad no es la misma que en el Conurbano bonaerense o las grandes ciudades del territorio provincial.

Este martes, en Radio Cuarentena, el secretario de Gobierno, Silvio Corti, analizó la situación local y recordó que al respecto “hay un gran debate entre ministros de salud de las provincias, del Gobierno nacional, los especialistas, los gobernadores”.

“Hay dudas sobre hasta dónde aplicar restricciones, que pueden ser útiles para aplacar la curva de contagios pero muy perniciosas para la economía”, advirtió Corti y señaló que “hay una gran incertidumbre”.

Lo que se sabe, dijo, es que “este fin de semana habrá anuncios” respecto a “una serie de medidas que hagan que la gente desista de participar de actividades donde los riesgos de contagio son más altos”.

En ese sentido, el funcionario del gabinete de Cecilio Salazar consideró que a más de un año desde las restricciones generales del denominado “aislamiento social preventivo y obligatorio” ya hay algunas certezas en relación a “cuáles son las situaciones de alto riesgo de contagio y cuáles son menores”. “Aprendimos esos pequeños cuidados que son responsabilidad de cada uno, individualmente: higiene, distanciamiento, tapabocas”, indicó.

“Lo que los especialistas evalúan es el número de contagiados diarios que el sistema puede contener”, señaló respecto de cómo se analizan las medidas a tomar y reforzó la idea de que “se aprendió que hay actividades más peligrosas que otras”.

“En San Pedro pudimos ver que la actividad comercial no es de alto contagio, los comerciantes han aplicado las medidas de no amontonar gente y demás, eso no nos generó ningún tipo de problema sanitario y sería un error si se avanza sobre esos rubros”, aseguró.

“Nos preocupa que las medidas se tomen mirando solamente la problemática del AMBA, Capital y Gran Buenos Aires”, sostuvo Corti.

Al respecto, analizó que “hay características de esa región que nada tienen que ver con el interior de la provincia”, y ejemplificó: “El solo hecho de la intensidad del transporte público marca la enorme diferencia que hay entre el conurbano y ciudades como San Pedro, Baradero, etc.”

En las últimas semanas hubo reuniones virtuales de todos los intendentes de la región con autoridades de la provincia, en las que ese tipo de planteos apareció: “Es claro que hay una gran diferencia entre lo que pasa en el interior de la provincia y el conurbano”, sostuvo el secretario de Gobierno.

Corti advirtió que aunque “es antipático decirlo”, las “reuniones familiares, que sabemos que todo el mundo las está haciendo, que hay familias que se visitan entre sí o entre amigos, son un enorme foco de contagios”.

En ese marco, recordó que el Gobierno local impulsó campañas de test de anticuerpos cuyos resultados fueron reveladores.

“Cuando teníamos un 6 por ciento de la población detectada por PCR, con anticuerpos ya era el 20 por ciento. Había una enorme cantidad de personas que habían atravesado la enfermedad y no se dieron cuenta”, explicó y aseveró: “La situación de los asintomáticos que contagian es la lucha más desigual que damos”.