Ana tiene una estética y respecto al corte de luz programado para el día sábado comentó: “Estamos viviendo una situación difícil, donde perder un día de trabajo significa mucho. Pago todos mis consumos eléctricos a término, por débito automático. Mañana el corte de luz va a generar una baja en mis ingresos. Prácticamente me cortan todo el día. La zona que me toca el corte es de 9 a 12 y 14 a 17 (pleno horario comercial). En el centro hay muchos comercios. Quiere decir que me corta, prácticamente, todo mi horario laboral. Sé que es necesario el corte, porque ya me han quemado muchas cosas con la baja de tensión. Necesito que me digan ¿cómo recupero ese día? Estoy agotada. Nos aumentaron un montón la energía, siempre los mismos, somos los que ponemos el lomo. No es justo. Necesito trabajar”.