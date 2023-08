Tengo pollería, me cortan la luz de 9.00 a 12.00 y después de 14.00 a 17.00. Por supuesto los freezers se van a descongelar más toda la venta que se pierde. El sábado es el día que más vendo porque tengo la promo de Cuenta DNI y no hablo solo por mí, en esta zona hay muchos comercios que van a padecer lo mismo. ¿No podían trabajar un domingo? ¿O el sindicato no lo permite?. Prenden un fósforo al lado de la pólvora estos tipos.