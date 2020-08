Coronavirus y crisis económica: el oficialismo rechazó una propuesta para beneficiar a comerciantes en el pago de tasas

A los fines de paliar la crisis que generó entre los comerciantes la pandemia de coronavirus COVID-19 y el aislamiento, la oposición había presentado una propuesta para profundizar las medidas que tomó el Gobierno local respecto de las tasas para el sector. En la última sesión, el proyecto fue rechazado porque, según explicó el oficialismo, "en este momento" no estaban en condicions de aplicarlo y en Rentas "necesitaban estudiar más" el tema.

El proyecto proponía escalas para la excepción de tasas como ABL y seguridad e higiene para los comercios que iban del 100 al 50 por ciento, según las dificultades para desarrollar la actividad durante el aislamiento: si no pudieron abrir, si solo tuvieron que vender vía delivery o si vieron reducida la capacidad de ingreso de clientes.

El expediente ingresó el 7 de julio y estuvo en debate en las comisiones. Como no hubo sesión sino hasta este jueves, recién pudo tratarse en el recinto ahora y fue rechazado por 11 votos del oficialismo —no estaba presente la concejala Elisa Ferraro— contra seis de la oposición, autores de la propuesta.

En sesión, el concejal Iván Paz, presidente del bloque Juntos por el Cambio, fue el encargado de explicar por qué el oficilismo no acompañaba el proyecto, a pesar de que consideraban destacable el espíritu y lo entendían como una herramienta que venía a mejorar lo que el Gobierno puso en marcha en abril, cuando dispuso bonificaciones relacionadas con la tasa de seguridad e higiene.

"No nos dijeron, en Rentas y en Economía, que no, sino que en este momento necesitaban estudiar más", explicó Paz y agregó: " No pudimos llegar a un acuerdo en la comisión sobre el contexto temporal, los autores del proyecto entendían que debía darse esta norma ya, pero no llegamos a consensuar con la parte económica del Municipio".

"Seguramente, como se hizo desde abril, se seguirá teniendo herramientas para los constribuyentes que vieron afectada su actividad", señaló el presidente del bloque Juntos por el Cambio, que responde al intendente Cecilio Salazar.

Según expuso Paz en sesión, para el perído marzo/abril, de 2369 contribyentes registrados, 1490 recibieron un beneficio del 100 por ciento en la tasa del seguridad e higiene por inactividad total; 123 del 70 por ciento; y 6 del 50.

En el período siguiente, mayo/junio, "el número se redujo porque se fueron liberando actividades y hay gente que felizmente pudo empezar a trabajar", explicó el edil. Los beneficiados fueron 327 contribuyentes con el 100 por ciento de la tasa de seguridad e higiene; 114 con el 70; y 6 con el 50 por ciento.

"Esperamos que surjan nuevas herramientas, que se pueda tomar el proyecto que presentó el Frente de Todos", señaló Paz y, sobre el rechazo del proyecto, aseguró: "No es una medida descartada, pero no podemos coincidir en acompañarla en este momento".