Coronavirus: "Venga mañana", la respuesta del Hospital a un paciente sospechoso que finalmente fue hisopado en Rosario

Una insólita situación le tocó vivir el miércoles pasado a una persona oriunda de Rosario que estaba en San Pedro trabajando en un barco y le dio fiebre, por lo que tuvo que requerir atención urgente. Las peripecias que le tocó vivir desnudaron algunas dificultades en la coordinación del sistema de salud, tanto privado como público. Hoy está en Rosario y espera el resultado del hisopado de coronavirus COVID-19.

Un maquinista naval que había comenzado el lunes a trabajar en ese barco como reemplazo de otro trabajador rosarino tuvo fiebre el miércoles por la tarde mientras estaba en la embarcación, por lo que requería atención médica. El empresario sampedrino que lo había contratado llamó al 148 para conocer los pasos y le dijeron que si tenía obra social lo lleve a una clínica.

Así fue. Al arribar al centro asistencial privado el personal le informa que su obra social "está inhabilitada" y que debe ir al Hospital. Eran alrededor de las 18.00. Cuando llegaron al nosocomio, le dijeron "tiene que venir mañana" porque "el consultorio para COVID funciona de 9 a 12 y de 16 a 18". Ya estaba cerrado y la respuesta, insólita, fue " venga mañana", en plena pandemia. El empresario local se enojó. "No se. Es tu problema, vení mañana", fue la respuesta.

Con el muchacho en la camioneta, con fiebre y la desesperación propia de la posibilidad de que deba ser considerado sospechoso de coronavirus, el empresario sampedrino decidió denunciar la situación en la Comisaría. Cuando escucharon su relato, no lo podían creer. Desde la propia policía llamaron al Hospital y la respuesta fue la misma: "Que venga mañana". Una comunicación con la Justicia Federal allanó el camino y le avisaron que el paciente sería atendido en la Guardia.

Eran más de las diez de la noche. Por debajo de la ventana le pasaron un termómetro y le pidieron "tomale la fiebre". Era la tercera vez que lo hacía. Tenía 38.3, como desde hacía horas. "Tengo serias dudas de que sea COVID", le dijo el médico de guardia que lo atendió y concluyó que no era necesario hisopar ni mantener en observación al paciente. Habían pasado casi seis horas desde que comenzó la peripecia.

El trabajador pasó la noche en una residencia que le facilitó el empleador. Al otro día, el sindicato llamó al empresario y le preguntó por el caso. "¿No se activó el protocolo?", casi lo increpó. Prefectura intervino para que todo el personal sea revisado por profesionales de la salud.

Alrededor de las 13.00 volvió al Hospital, con la preocupación por los tres trabajadores que compartieron barco con el rosarino durante esos días. "No hay médico", le dijeron. "Renunciaron los médicos, no tenemos médicos por COVID", agregaron. "Como no les pagaron el bono, no quieren trabajar", informaron.

"Tanto rompimos los quinotos, que logramos que nos atiendan en la Guardia, una mirada de rutina", contó el empresario. La revisación rápida concluyó que no tenían síntomas que merecieran activar el protocolo. El trabajador rosarino fue trasladado a su ciudad de origen.

Ya en Rosario, la intervención del sindicato permitió que lo atendieran como corresponde. Ahora está a la espera del resultado del análisis de la muestra que le tomaron el viernes. Eso significa que es un caso sospechoso de coronavirus COVID-19.