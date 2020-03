Coronavirus: todas las personas que llegan del exterior deben someterse a cuarentena, incluido Brasil

La medida se extiende incluso a países fronterizos como Chile y Brasil. Hay preocupación en los vecinos que no se animan a denunciar ante las autoridades sanitarias y policiales para que intervengan y acuden a los medios de comunicación. Los viajeros generalmente responden "no estoy contagiado" o "vengo de un destino donde la enfermedad no existe" pero esta primera etapa de freno del virus requiere de conciencia y solidaridad para que no se propague.