Coronavirus Se suspendió la Liga Argentina: Las estadísticas de Franco Amigo en la temporada

La Asociación de Clubes (ADC) anunció el miércoles la suspensión de la Liga Argentina en la que milita Franco Amigo debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus que afecta a casi todos los países del mundo y derivó en una crisis económica que no es ajena a los clubes que compiten en el segundo escalón de la Liga Nacional (LNB).

Para Villa Mitre de Bahía Blanca, donde juega el sampedrino, la conclusión de la temporada 2019/20 fue un golpe muy duro porque marchaba segundo en la Conferencia Sur con un récord de 13 victorias y 8 derrotas por detrás de Central Entrerriano de Gualeguaychú, elenco junto al que ascendió desde el Torneo Federal a mediados del año pasado.

El alero que dio sus primeros pasos en el básquet en Independencia y antes de irse de San Pedro pasó por Náutico jugó los 21 partidos del Tricolor, todos como titular, y fue uno de los responsables del gran andar con promedios de 9,5 puntos, 4 rebotes y 1,4 asistencias en casi 31 minutos por cotejo. En el último duelo, que fue derrota ante Atenas de Carmen de Patagones 86 a 75 como local, jugó todo el encuentro y marcó 13 unidades, tomó 3 tablero y dio 2 pases gol.

Para Amigo fue su primera vez en el ex-TNA y, tal contó en una entrevista que brindó días atrás a La Opinión a través de Instagram, pudo haber sido uno de sus últimos campeonatos en el profesionalismo porque es kinesiólogo y su trabajo le demanda mucho tiempo: "Laboralmente siento que, por más que lo disfruté, es como que hago las dos cosas a mitad de camino. Incluso, esta temporada no iba a jugar inicialmente pero quise hacerme un regalo más con el tema del básquet. Lo encaré, lo iba llevando bastante bien hasta que pasó esto. Lo tomé con mucha alegría, lo disfruté un montón porque es una de las últimas temporadas que estoy jugando a nivel profesional. No me pongo presiones porque a veces te ponen en contra, hago lo que puedo al 100% y con eso me mantengo".

Además, aunque todavía no se había confirmado la cancelación de la Liga Argentina, el perimetral admitió que "lo más probable" era "que no se continúe", situación que señaló que le da "pena" porque en lo personal y colectivo estaban haciendo un gran certamen. Y, sobre el torneo en sí, agregó: "Al principio no sabíamos con que nos íbamos a encontrar. Nos planteamos un objetivo bastante básico que era mantener la categoría. Después nos creímos un poco más y queríamos entrar en playoffs. Con los partidos nos dimos cuenta que era más el respeto que nosotros teníamos por el torneo que el nivel que había en sí, Nos empezamos a sentir cómodo, hacer nuestro juego y tuvimos un mes clave en enero que ganamos 8 de 11 partidos, nos metimos en la punta y nos creímos más el rol de candidato".

Por último, Franco se refirió a su rol en el plantel sobre el que sostuvo que "no es el más vistoso" porque se encarga de "defender" a los mejores jugadores del rival y aportar un poco en cada rubro. En ese marco, sostuvo que no sintió "tanta diferencia" con el nivel del Torneo Federal aunque dejó en claro que sí las hay: "En la Liga Argentina son equipos más largos. En el Federal tenés cuatro o 5 cinco jugadores importantes y en la Liga Argentina los equipos tienen 10 jugadores en la rotación. Obviamente hay excepciones, hay chicos que juegan muy bien y extranjeros muy buenos. El nivel es mejor que el Federal en estructura de equipos, hay otro tipo de entrenamiento con jugadores profesionales. El Federal no es tan profesional".