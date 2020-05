Coronavirus: Se reanudaron actividades deportivas en Alemania y Kevin Espíndola aguarda fecha para pelear por un título mundial

Aunque todavía el combate entre Peter Kadiru y Kevin Espíndola en Alemania por el título mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no tiene fecha tras ser suspendido el 28 de marzo pasado por la pandemia de coronavirus, lo positivo es que la última semana en ese país de Europa se reanudaron actividades deportivas.

En primer lugar, la Bundesliga de fútbol se reactivó el fin de semana pasado y generó una revolución. Los partidos se desarrollan a puertas cerradas, es decir, sin público en las tribunas, y con estrictas medidas de seguridad sanitaria. Además, la Liga Profesional de Básquet se continuará los primeros días de junio con un formato diferente con el objetivo de que se termine la temporada.

Mientras tanto, el púgil sampedrino y su equipo aguardan que se establezca un día y horario para enfrentar a Kadiru en Magdeburgo. Semanas atrás, su entrenador, José Cancelo, informó a La Opinión que le confirmaron que el evento se va a realizar: "Me llamó el martes el promotor y me dijo que no hay fecha pero que la pelea se hace, que esté en condiciones Kevin para, cuando salga la pelea, confirmarla enseguida. La pelea no está suspendida, está pospuesta para cuando abran las fronteras. Si dejan hacer el evento a puertas cerradas, se va a hacer a puertas cerradas".

La versión grande del combate entre Espíndola y Kadiru se realizó a fines de febrero en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas donde Deontay Wilder expuso su corona ante el inglés Tyson Fury y perdió por knock out en el séptimo de doce rounds. En la previa, Charles Martin noqueó a Gerald Washington en la sexta vuelta ante los ojos del sampedrino Matías Erbin que fue quien lo preparó físicamente y acompañó en el estadio.

Kadiru tiene 22 años y es medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing, China, 2014, los mismos en los que debió participar Espíndola. Sin embargo, el púgil de Banfield con pasado en Los Cóndores viajó a Asia para presentarse en la misma categoría que el bávaro, pero por una insólita situación no se pudo subir al ring: Su entrenador Julio García lo llevó tarde al pesaje para el primer combate frente al estadounidense Rock Daramni (posteriormente perdió la final con Kadiru) y quedó descalificado.