Coronavirus: Ramón Salazar aseguró que los casos positivos "no se enteran por los medios" sino que se les avisa antes

Como es habitual cada vez que San Pedro tiene nuevos contagiados de coronavirus, el gobierno local desarrolló el martes por la noche en la Municipalidad una conferencia de prensa que fue distinta a las anteriores porque en los primeros minutos el secretario de Coordinación, Ramón Salazar, realizó un extenso discurso en el que con el objetivo de despejar dudas y responder críticas y planteos recibidos.

"Aprovecho para aclarar que desde que recibimos la información hasta que damos la conferencia, en ese momento empiezan a trabajar para hacer un bloqueo sanitario y que esto no se expanda. Primero le comunicamos a los positivos para que no se enteren por los medios, a la gente se la llama, y, es más, a veces se los va a buscar a la casa. Eso lo hace Salud y personas que colaboran ad-honorem", sostuvo primero el funcionario respecto de algunos casos positivos que supieron a través de los medios de comunicación que se infectaron porque antes no recibieron la comunicación oficial.

Además, el hijo de Cecilio indicó que "a veces los datos" llegan "muy tarde" pero consideró que la "mejor manera" de informarlo es a través de una "conferencia de prensa" más allá de que para ellos sería "más fácil" hacer un "simple comunicado". Y recordó: "No podemos dar los nombres eso está prohibido por ley. No se pueden dar los nombres".

Por último, Ramón Salazar referenció al nuevo protocolo que indicó el Ministerio de Salud de la Nación de no volver a hisopar a contagiados para darles el alta médica y dejó en claro que "si fuera por Sancho" les realizarían el test "a todo San Pedro" para sacarse las dudas pero que eso no está a su "alcance" porque no son "Alemania". Por eso, señaló que deben "optimizar los recursos" y que el Instituto Maiztegui cuenta con una capacidad para "procesar entre 70 y 80 muestras por día" y le llegan de "quince distritos". "El protocolo nos marca que podemos hisopar a los contactos estrechos de positivos pero que además tengan síntomas. A veces con mínimos síntomas hemos hisopado. De hecho, no me va a dejar mentir Guillermo pero San Pedro es en la región el que más presentó hisopados y por lejos".