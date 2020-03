Coronavirus: qué hacer con el pago de clubes, clases particulares, gimnasios y otras mensualidades

Desde que el Gobierno Nacional dictó el aislamiento obligatorio, La Opinión recibió decenas de mensajes del tipo: “Me quieren cobrar el mes entero de Inglés particular y fue una sola semana, lo tengo que pagar”; “Fui pocos días del mes al gimnasio y me lo quieren cobrar entero, qué hago”; “Nos quieren cobrar todo marzo del transporte escolar”.

Al respecto, desde los organismos de Defensa al Consumidor recomendaron en principio y como principal eje al tratarse de una situación excepcional que se haga un “esfuerzo compartido” entre consumidor y prestador de servicio.

En ese sentido remarcaron que la mayoría de las empresas, en particular la de las ciudades como San Pedro, son pequeñas y deben seguir afrontando sus gastos fijos tales como salarios o tasas.

La principal recomendación para el usuario es que requiera las clases virtuales, tal como hacen la mayoría de los establecimientos educativos. En nuestra ciudad ya se difundieron videos de profesores de diferentes clubes incentivando a alumnos a entrenar, ejercicios en cansa, profesores de zumba bailando, entre otros.