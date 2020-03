Coronavirus: Paraná descontará a sus socios la mitad de la cuota de abril y no cobrará aranceles ni seguro

Los clubes dependen, en su mayoría, exclusivamente de la cuota que abonan sus socios cada mes y en un contexto de crisis sanitaria por el coronavirus y económica en el que muchos sampedrino no pueden trabajar, la cobrabilidad se reduce y aumentan las deudas. En las últimas horas Paraná tomó y comunicó la determinación de descontarle a sus socios la mitad de la cuota de abril y no cobrar aranceles ni seguro.

Los afiliados al Albirrojo que son activos abonan mensualmente 430 pesos más, aparte, la actividad que realizan. Con la rebaja del 50%, en el cuarto mes del año pagarán 215 pesos. "Pensamos que es un gesto de parte nuestra hacia los socios, tenemos una población que hace un esfuerzo muy grande para pagar la cuota y en esta situación consideramos que es una manera de dar una mano a los asociados", explicó el secretario, Andrés Chiarella, respecto de la decisión que tomó la Comisión Directiva presidida por Gustavo Fortunato.

Además, sobre cómo van a afrontar los gastos, que son los mismos de cada mes (sueldos, cargas sociales y servicios, entre otros), informó: "Los vamos a afrontar con lo que recaudemos y los profesores este mes harán el esfuerzo también ya que muchos viven de eso, tenemos un grupo y decidimos y votamos entre todos. Muchos tienen otros laburo pero otros no. No tenemos un ahorro muy grande como para no cobrar la cuota pero vamos a tratar de pelearla como todos. La verdad es una situación que ninguno sabemos qué hacer".

Por la pandemia de COVID-19, la entidad frenó todas sus actividades el 16 de marzo y días después cerró sus puertas hasta nuevo aviso. Incluso, debió postergar su Asamblea General Ordinaria prevista para fines de mes. Tampoco, al igual que las demás instituciones deportivas de San Pedro, sabe cuándo se normalizará la situación para retomar su día a día.