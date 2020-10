Coronavirus: Para garantizar atención a pacientes críticos, Región Sanitaria dispone derivaciones y ya son tres los sampedrinos trasladados

Región Sanitaria IV, zona del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en la que está San Pedro, tiene como objetivo garantizar la internación de pacientes críticos contagiados de coronavirus y lleva adelante operativos de traslados desde ciudades en las que quedan pocas camas a otras donde hay mayor disponibilidad.

En ese marco, en el transcurso del fin de semana se derivó desde el Hospital Emilio Ruffa a tres sampedrinos que estaban internados. Los primeros dos fueron una mujer de 75 años y un hombre de 76 que estaban en terapia intensiva y los llevaron al Sanatorio Antártida de Capital Federal y el Hospital Lino Piñeiro de Baradero, respectivamente.

A ellos, se sumó el domingo al mediodía otro masculino de 66 años quien en una ambulancia partió desde el nosocomio local al hospital Nuestra Señora del Carmen de Carmen de Areco, uno de los partidos de Región Sanitaria IV con mayor disponibilidad, tal evidencia sus estadísticas. Al 12 de octubre, según el último parte oficial que emitió la Municipalidad, hay 26 casos activos y 215 personas aisladas. Desde que inició la pandemia, se registraron apenas dos muertos y el total de infectados no superó los cien.

El sábado, el secretario de Salud, Guillermo Sancho, explicó que los dos primeros traslados no fueron por pedido de su cartera sino porque intervino Región Sanitaria IV: "El Ministerio de Salud provincial intervino a partir de la publicación de un medio de comunicación y decidió descomplejizar la situación en San Pedro en relación a camas críticas".

Lo mismo indicó este lunes el director del Hospital Emilio Ruffa, Javier Sualdea, quien aseguró que a nivel regional la mitad de las camas están ocupadas y el resto a disposición: "Tenemos un sistema regional, sobre todo en tema COVID-19, para ir monitoreando y regionalmente garantizar cama a un paciente crítico. Regionalmente hay un 50% de ocupación de terapia intensiva en toda la región. Tenga obra social o no, para el tema COVID-19 está garantizado trasladar el paciente a terapia".

También, Sualdea señaló que en el centro de salud público que conduce la ocupación es alta y "no ha cambiado" con respecto a los últimos días. Teniendo en cuenta que también están disponibles la Clínica San Pedro y el Sanatorio Coopser, todavía hay algunas camas disponibles. En tanto, el Hospital Sadiv cuenta con estructura para recibir pacientes pero todavía no se lo requirió porque no hay profesionales de la salud, mano de obra que debe disponer el municipio.

Actualmente, San Pedro tiene 222 casos activos y el promedio se acrecienta semana a semana por los contagios que se registran. Si la curva no desciende y el número de personas que transita la enfermedad en simultáneo sube, el sistema sanitario se saturará definitivamente y la atención de los pacientes en estado crítico dependerá de que Región Sanitaria IV respalde a la Secretaría de Salud.