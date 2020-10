Coronavirus: paciente recuperada volvió a tener síntomas y "son peores que la primera vez"

Aunque el mensaje médico inicial indicaba que una vez que un paciente sufrió coronavirus COVID-19 y fue dado de alta ya no puede contagiarse ni contagiar a otros, comenzaron a aparece casos de personas que volvieron a tener la enfermedad y la situación es preocupante.

Este jueves, La Opinión reveló el caso del médico Juan Pablo Mariscotti, el primer trabajador de la salud pública sampedrina contagiado, quien ya no se desempeña en San Pedro y volvió a contagiarse de coronavirus en la terapia intensiva del hospital de Zárate donde se desempeña.

Mariscotti ya está de alta pero no es el único: aislada en su domicilio tras haber sido hisopada, Lara Gilli, de 25 años, también es una paciente recuperada de COVID-19 que espera el resultado de un nuevo análisis porque volvió a tener síntomas compatibles.

"De ánimo mal y de salud súper mal", respondió Lara a la consulta de La Opinión respecto de cómo se encuentra ahora, a la espera del resultado de la muestra que fue enviada a laboratorio el miércoles y aseguró: "Los síntomas son peores que la primera vez".

"Me siento como si me hubiesen pegado entre varias personas, es un dolor de cuerpo insoportable, al igual que la cabeza, los ojos y la espalda", describió la joven de 25 años que había sido confirmada como paciente con coronavirus el 19 de junio y dada de alta el 4 de julio.

"Hasta que la gente no tome conciencia de todo esto, no va a terminar jamás", dijo Lara Gilli, quien volvió a tener síntomas tras estar expuesta a pacientes sospechosos en los Consultorios Amarillos, donde cumplía tareas para la Municipalidad. "No es que no me cuidé, pero ahí uno está frente a frente con el virus", señaló.

Lara fue una de las primeras que, una vez recuperada, se puso al servicio del resto de las personas aisladas para reunir alimentos y artículos de limpieza que distribuyó en las localidades y los barrios afectados por la pandemia.