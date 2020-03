Coronavirus: La Liga Sampedrina suspendió el fútbol, triatlón y la pesca

La Liga Sampedrina (LDS) llevó a cabo el jueves por la noche en su salón Pedro Barri una reunión de la que participaron representantes de todos los clubes afiliados y en la que se decidió suspender todas las actividades hasta el 31 de marzo para evitar la propagación del coronavirus en sus eventos.

Con la decisión, que se comunicó a través de un mail alrededor de las 21.30, el fin de semana no se desarrollará la segunda fecha del Torneo Preparación José Cejas, la Copa Alianza femenina y el certamen de pesca; ni el Triatlón Ciudad de San Pedro.

La determinación de la LDS va en concordancia con las medidas que se tomaron en toda Argentina ante el COVID-19 que ya tiene 31 casos positivos. La primera en levantar la voz fue la Secretaría de Deportes de la Nación que prohibió el miércoles la realización de los eventos programados con delegaciones extranjeras. Posteriormente, el Ministerio de Turismo y Deporte de Matías Lammens determinó que las actividades sólo se lleven a cabo a puertas cerradas y el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le hizo llegar ese fallo a todas las ligas del interior.

Tal adelantó La Opinión, es lógico que las entidades no quieran continuar jugando al fútbol porque sin hinchas no puede recaudar fondos para afrontar los gastos que conlleva abrir una cancha (terna arbitral y seguridad con efectivos de la Policía). En ese contexto, en el mitin en la LDS definieron no seguir pateando el balón al menos hasta abril. Antes, fue Federación Norte la que tomó la misma decisión con su Torneo de Clubes en el que incursionan Paraná y Banfield.