Coronavirus: La Liga Sampedrina fue notificada de que los clubes podrán volver a entrenar cuando "todo el país esté en fase 4"

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) notificó oficialmente a la Liga Sampedrina (LDS) de que los clubes podrán retomar los entrenamientos cuando todo el país esté al menos en la fase 4 de la cuarentena que estableció el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus.

La medida es la que la semana pasada adelantó el periodista Santiago Dezio de Ascenso del Interior y replicó La Opinión luego de que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció esa determinación sólo para los planteles profesionales. En todas las divisiones se deberá aplicar un protocolo que se dará a conocer en las próximas horas.

Más allá de la certeza, no se impuso una fecha exacta porque se desconoce cómo continuará la situación que a nivel local se agravó la última semana y hay quince casos positivos de COVID-19 de los cuáles tres ya se curaron. Incluso, a nivel local el presidente de la LDS, Hugo Cejas, aseguró y reiteró que los campeonatos no se reaudarán "sin hinchas en las canchas" porque las entidades no están en condiciones de afrontar gastos sin obtener ingresos.

A pesar de que hay provincias y ciudades del territorio nacional que están en la quinta etapa del aislamiento, la AFA, tal explicó, pretende que todos los elencos vuelvan a entrenar en simultáneo para que "no haya ventaja deportiva" luego de, hasta el momento, tres meses sin actividad alguna.

En ese marco, San Pedro se encuentra en la fase que pactó Tapia y avaló el Consejo Federal para retomar las prácticas pero deberá esperar que alcancen esa posición Capital Federal, el Gran Buenos Aires, municipios del interior bonaerense que están en la 3; urbes de Chubut que permanecen en la 2; y Chaco junto a ciudades de Jujuy, Corrientes y Entre Ríos que quedaron en la 1.