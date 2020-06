Coronavirus: "La gente nos oculta información y nos miente", aseguró Guillermo Sancho sobre lo difícil de detectar contactos de casos positivos

"Hay una lucha desigual", fue una de las tantas frases que utilizó el secretario de Salud, Guillermo Sancho, en la conferencia de prensa que brindó el viernes por la noche en la Municipalidad junto a su par de Gobierno, Silvio Corti, para manifestar su enojo por el brote de casos positivos de coronavirus ya que aseguró que se trata de "contagios horizontales entre familias" que "nada tiene que ver con cuestiones de "laborales", indicio de que, a pesar de los continuos pedidos y advertencias, persisten las "reuniones familiares y cumpleaños".

Unos minutos antes que él, Corti apuntó a lo mismo. El intendente, Cecilio Salazar, y su hijo secretario de Coordinación, Ramón, lo pusieron en evidencia en los últimos informes públicos siempre relacionados a las devoluciones de los resultados que llegan del Instituto Maiztegui los cuáles en la última semana aumentaron considerablemente los positivos y, también, los operativos en Río Tala y Villa Lolita donde se recorrieron alrededor de 80 domicilios.

El enojo del gabinete es puntual y fue Sancho el que se encargo de hacerlo saber a los sampedrinos: "Tenemos casos de personas contagiadas que nos ocultan información, nos mienten y nos enteramos después a lo largo de los días. Nos llena de asombro porque detectamos situaciones de las que nos enteramos recorriendo el terreno y juntando información con otros pacientes hisopados. No lo quiero decir como algo formal para que intervenga la Justicia porque se trata todo de trascendidos, pero tuvimos hasta cinco versiones de una misma situación. También en gente detectamos un pacto de silencio y después nos terminamos enterando lo que pasa".

Además, dejó en claro que ellos están para "investigar y contener la situación" para lo que se es están "exponiendo" pero sienten que les "sobrepasa la situación" porque "no hay acompañamiento de los vecinos". Y agregó: "Nos enteramos de cuatro contactos y a los pocos días son diez. Imaginen si por una sola persona hay que aísla a 20, se complica. Por eso sentimos estas semanas que damos una batalla desigual, estamos tratando de tapar el sol con las manos".

Sancho sostuvo que la situación actual debe "llamar a la reflexión" porque si hay el "nivel" actual de "contagiosidad" y "no se respetan las pautas, es imposible". "La gente no nos cuenta la verdad y nos vamos enterando después con un trabajo detectivesco. Cuando decimos que es desigual es porque se detecta un movimiento de gente contrario a los controles de higiene".

Por último, se refirió a que el municipio no cuenta con recursos para, por ejemplo, controlar casa por casa que no se hagan eventos con reuniones de personas y, por eso, deben "ver estrategias que se llevan adelante": "Se refuerzan controles en accesos pero hoy estamos ya ante la situación de tener dos focos donde el contacto entre las personas hace peligrar todo. Vamos a concentrar recursos en controlar esos focos porque es muy grave. Pero no sabemos cómo termina esto si se siguen juntando a tomar mates o en cumpleaños. Habrá que ver qué acciones tomar para que más temprano que tarde se controle.