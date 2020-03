Coronavirus: la esposa de Fabián Rodríguez es la primera paciente argentina en probar un tratamiento contra la enfermedad

Tras recibir el alta en el Hospital Houssay de Vicente López, ciudad en la que reside, el Secretario de Economía de la Municipalidad de San Pedro, Fabián Rodríguez, dialogó con Clarín sobre el estado de salud de su esposa Alejandra, la argentina número 3 en ser diagnosticada con coronavirus.

El funcionario confirmó al medio nacional que la mujer de 53 años, que permanece internada en el Hospital Posadas desde el 7 de marzo, es la primera paciente en ser trata con un medicamento, la hidroxicloroquina, propuesto por un reconocido médico francés, sobre el cual aún faltan resultados acerca de los efectos que produce en los enfermos con coronavirus.

"Entiendo que ese es el tratamiento, pero que ya lo aplicaron. Hoy ya le sacaron las drogas, incluso los sedantes, sigue con respirador, y es cuestón de horas que desperte", le dijo Rodríguez a Clarín y aseguró que "ella misma dio el consentimiento".

Rodríguez fue internado en elHospital Houssay los primeros días de marzo, luego de que su pareja fuera diagnosticada con el virus al regresar junto a él y la hija en común menor de edad desde Europa (uno de los países que visitó fue Italia, el más afectado de ese continente por la pandemia) el 25 de febrero.

"Hay mucha gente que no sabe que tiene diabetes, y ese es un grupo de riesgo. Yo atravesé la neumonía y no fue nada fácil, esperando día a día que no tenga que pasar a un respirador artificial y entrar en coma farmacológico. No hay que dar un milímetro de ventaja, hay que protegerse en todo momento", recomendó en la entrevista el funcionario.