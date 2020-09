Coronavirus: La difícil situación de una pareja que fue aislada, no puede trabajar y necesita asistencia

Una pareja está aislada en su vivienda del barrio Fonavi por haber tenido contacto estrecho con su hija de 44 años que dio positivo de coronavirus y atraviesa una difícil situación porque no tienen ingresos económicos ni quien los asista, contexto en el que se encuentran varias familias en San Pedro.

"Mi hija le dio positivo. Nosotros estuvimos en contacto la semana pasada, nos aislaron y somos una pareja sola, no tenemos entrada de dinero. Habíamos estado en una reunión familiar por el cumpleaños de mi hija el viernes por la tarde, éramos unas ocho o nueve personas. Mi yerno me avisó que nos teníamos que aislar, le dijeron de la Municipalidad que avisaran a los que estuvieron en esa reunión", detalló a La Opinión la mujer de 63 años que convive con su esposo de 65 quien es el que habitualmente hace trabajos de herrería y "changas" para subsistir.

Además, dejó en claro que están "bien" pero que nunca imaginaron que les "iba a pasar una cosa así". Y agregó: "No tenemos a nadie que nos pueda decir te alcanzo un vaso de agua. Son diez días que no podemos trabajar ni hacer nada, encima lo había llamado para hacer una ‘changa’ pero nos tenemos que quedar encerrados. No sabemos qué hacer, nadie nos llamó ni nos contactó ni nada".

Por último, explicó que hasta el momento no tuvieron síntomas compatibles con COVID-19 y aclaró que debe cuidarse: "Yo soy hipertensa, me tengo que cuidar muchísimo, tengo problemas de salud, estoy encerrada desde que empezó todo esto".