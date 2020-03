Coronavirus: Jubilados, asignaciones, planes sociales, pensionados deben usar tarjeta de débito porque los bancos seguirán cerrados

Los bancos no estarán abiertos al público y ante los centenares de consultas La Opinión y Sin Galera responden a lectores y oyentes. Se aconseja no asistir a las sucursales y respetar las normas de aislamiento. Usar la tarjeta de débito para todas las operaciones y compras. Quienes no tengan su plástico deberán esperar instrucciones y si tienen necesidades urgentes por falta de efectivo deberán recurrir a la ayuda de familiares o amigos hast que se implementen nuevas medidas. También pueden acudir a comercios adheridos donde puede procurarse dinero.