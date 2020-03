Coronavirus: Ingreso de Emergencia o bono IFE de 10.000 pesos se cobrará el 3 de abril

Aunque aún no se terminó la preinscripción, quedó confirmado que el 3 de abril serán depositados en las cuentas de los beneficiarios registrados el importe de 10.000 pesos del denominado Ingreso Familiar de Emergencia que está pensando para personas desocupadas y trabajadores no registrados que quedaron sin ingresos durante el cumplimiento del Asilamiento Preventivo y Obligatorio declarado por la pandemia de COVID-19.

El beneficio es compatible con familias que perciban la Asignación Universal por Hijo pero no para quienes posean otro tipo de ingresos entre los integrantes del grupo conviviente.

Para culminar el trámite quedan los documentos terminados en 6 y 7 para el lunes 30 y los terminados en 8 y 9 par el martes 31.

El apartado del sitio web de Anses para realizar la inscripción se encuentra haciendo CLICK AQUÍ.

Los requisitos son:

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

Una prestación de desempleo.

Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.