Coronavirus: Incidente sobre un micro con una pasajera denunciada por no cumplir la cuarentena

Cerca de la medianoche La Opinión recibió el alerta sobre el incidente que se produjo en la intersección de Ruta 9 y 191, donde un retén de control demoró a un micro en el que viajaba una pasajera que no cumplió con el autoaislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional para quienes llegan de países considerados de riesgo. En este caso la mujer habría llegado de España el 8 e Marzo y fue su propia familia quien denunció la situación que desencadenó el disgusto del resto de los pasajeros.

Cuando el móvil de Sin Galera llegó al lugar donde quedó demorado el colectivo los viajeros permanecían a bordo mientras la denunciada fue bajada para la constatación de su situación y en todo caso proceder a la comunicación judicial de rigor.

Cuando el dueño de la estación de servicio llegó al lugar convocado por un empleado se mostró soprendido por lo acontecido y dijo que desde hace varios días cumplen con todas las restricciones y precauciones que rigen desde que comenzó la cuarentena. "Se trata de cumplir las guardias necesarias para alguna emergencia, en realidad trabajando no estamos", sostuvo Jorge Caso cuando relató el modo en que transcurren los días sin directivas firmes sobre el modo en que funcionan los servicios esenciales como lo son los expendios de combustibles. Tampoco le dieron información sobre el operativo más que el que pudo lograr el periodista que se mantuvo a distancia prudente para respetar la distancia obligatoria con el pasaje que transitaba en dirección Rosario - Buenos Aires.

"Yo he visto muchas crisis pero para mi esto es una cosa inédta; parece una película de ciencia ficción, que no podamos medir las consecuencias que tiene este problema", concluyó Caso sin dejar de mencionar que a su criterio este proceso puede extenderse varios días "a mi criterio van a ser muchos más de 15, las estaciones de servicios, las farmacias y los productos alimenticios no se cómo van a reponer, no nos tocó vivir jamás una cosa así".

Pasada más de media hora de ocurrido el incidente, uno de los patrulleros se retiró mientras la Policía Rural labró el acta correspondiente ya que el hecho se produjo en su jurisdicción. Los pasajeros volvieron a sus asientos mientras que se desconocen que medidas se tomaron con la viajera que inclumplió el autoaislamiento tras la consulta que se efectuó a la Fiscalía Federal.