Coronavirus: "Hasta ahora no tuve ningún síntoma, me siento bien", dijo Salazar desde su aislamiento preventivo

El intendente Cecilio Salazar permanece aislado de manera preventiva luego de que una persona con la que estuvo reunida la semana pasada le informara que dio positivo de coronavirus COVID-19. Aunque no es considerado un "contacto estrecho" del contagiado, las autoridades sanitarias le recomendaron aislamiento preventivo sin hisopado.

"Hasta ahora no tuve ningún síntoma, me siento bien, esa es la verdad, y mañana ya quedaría liberado", dijo el jefe comunal a La Opinión y explicó la situación que atraviesa: "Tuve contacto con un compañero que estaba totalmente asintomático y se hizo el hisopado por rutina. El miércoles a la noche me avisó que le había dado positivo".

Anoticiado, Salazar se comunicó con el secretario de Salud, Guillermo Sancho, quien le anunció los pasos a seguir de acuerdo al panorama relatado.

"Lo llamé al doctor Sancho y le conté la situación. Le dije que en todo momento estuvimos protegidos, que tanto él como yo estuvimos con barbijo, que había alcohol en gel, todo lo que se necesita", señaló Salazar en diálogo con este medio.

"Me dijo que no me consideraba un contacto estrecho pero que de todas maneras tomara precaución porque podría haberse producido el contagio", detalló.

Sancho le comunicó que "no era necesario el hisopado durante los primeros días porque podría dar un falso negativo, pero que cualquier síntoma lo llamara", agregó Salazar.