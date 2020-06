Coronavirus: Gustavo Marín, el primer caso de coronavirus en San Pedro, dio negativo

Este 13 de junio, a un mes de su confirmación, el primer caso de coronavirus COVID-19 confirmado en San Pedro obtuvo por primera vez un resultado negativo en el último hisopado que se le practicó.

Gustavo Marín, el médico del 57 años, permanecía aislado en su casa desde que el 13 de mayo se conoció el resultado del análisis que le practicaron en San Nicolás, luego de que presentara síntomas compatibles mientras hacía una guardia en la localidad de La Emilia.

"Yo lo que sentí los primeros días fue nada. El día que empecé con los síntomas estaba en el 107 en la Emilia y tuve frío a la noche y como yo usaba una sábana sola dije capaz se enfrió la habitación. Me levanté con una tos leve y 37.3 de temperatura. Cuando toma la guardia el otro chico que estaba conmigo, me controló, me miró y me dijo Gustavo vamos al San Felipe, llamó a nuestra jefa, se activó el protocolo, se me hizo el hisopado, el laboratorio, todo", contó en una entrevista con Lilí Berardi en el programa Sin Galera.

Marín transcurrió la enfermedad aislado en su casa en San Pedro, ubicada en las afueras de la ciudad, y debió ser internado en de manera preventiva por un cuadro febril, para practicarle diferentes estudios y seguir de cerca su evolución. Cuando le dieron el alta, el personal del Sanatorio Coopser le hizo una emotiva despedida con aplausos. En ese momento, todavía daban positivos sus análisis. El esperado "negativo" llegó este sábado, cuando se cumplió un mes del primer hisopado.