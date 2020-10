Coronavirus: Falleció un hombre que estaba internado en la Clínica San Pedro y son 39 las víctimas fatales

Falleció el martes por la noche Carlos González quien estaba internado en la Clínica San Pedro desde que su cuadro de salud se agravó tras haberse contagiado coronavirus.

El hombre de 67 años era considerado paciente de riesgo ante el COVID-19 porque presentaba patologías previas que complicaron su situación y lo llevaron a su deceso.

Su esposa, Ángela Reyes, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales con el que lo despidió y recordó: "Nos acompañamos durante más de 40 años, fuimos eso, compañeros. Yo no me acuerdo de mi vida sin Carlos. Todo absolutamente todo lo hice con él. Me apoyaba en todo y se enorgullecía con cada logro. Compartimos pasiones y coincidimos como no coincidimos con nadie más. El orgullo por los hijos y los nietos".

González se desempeñaba como tapicero y tenía su propio taller en el que, tal detalló Ángela, "arreglaba y sabía hacer de todo". Y agregó: "Sabia hacer de todo y le encantaba hacer malabares para que un tapizado le quede perfecto. Pudimos trabajar muchos años juntos y complementarnos a la perfección, sabíamos que hasta que no se terminaba un trabajo no parábamos y las reglas en su taller las ponía él. Por eso nunca trabajó bajo dependencia, fue su propio patrón en su trabajo y en su vida".

Con Ángela Reyes, González padre de seis hijos: Fedra y Fiama junto a Federico, Franco, Facundo y Fabio los cuales jugaron al fútbol durante varios años y compartieron plantel en Huincalo, Central Córdoba y Paraná en la década del 2000, algo inédito para la Liga Sampedrina (LDS). Junto a su esposa, acompañaron en cada cancha a los chicos y cuando no estaban en el mismo equipo, se dividían o miraban un tiempo de cada encuentro.

"Famoso en la cancha por sus peleas con los árbitros., siempre tenían la culpa. A veces tenia razón. Marcaba cada error de los chicos en la cancha y también resaltaba cada buena jugada. Su trofeo más preciado fue el campeonato ganado con la categoría 85 en el futbol infantil", escribió su pareja en un fragmento del texto respecto de su relación con el fútbol cuando acompañaba a sus hijos.

Carlos González es el 39° sampedrinos cuyo deceso se produjo en el marco de la pandemia de coronavirus luego de haberse contagiado, tal registró la Secretaría de Salud de la Municipalidad.