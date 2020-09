Coronavirus: falleció Domingo Bronce

Murió hoy por la tarde Domingo Bronce a los 73 años luego de haber sido diagnosticado con coronavirus y confirmado como recuperado días atrás.

Actualmente se desempeñaba como delegado de Río Tala y estaba internado en la Clínica San Pedro desde el 12 de septiembre cuando fue confirmado como caso positivo por hisopado junto a su esposa, María de Paul, que falleció ese mismo día y era también paciente oncológica.

El deceso de su pareja lo afectó emocionalmente y su cuadro de salud se agravó con el correr de los días. El funcionario, que ya se había jubilado pero volvió al trabajo, fue incluso tratado con plasma mientras estuvo internado en el centro de salud privado.

A pesar de que era un paciente de riesgo por su edad (73), Bronce nunca dejó de trabajar en la localidad hasta que debió aislarse porque María de Paul presentó síntomas compatibles con COVID-19.

Bronce es el 31º sampedrino que contrajo el virus y falleció en San Pedro. Junto a María de Paul formó una familia cuyo uno de sus hijos, Juan, es director de Servicios Públicos de la Municipalidad, es decir funcionario del gobierno de Cecilio Salazar al igual que su padre.

Domingo Bronce era delegado de Río Tala y antes, también en el Gobierno de Cecilio Salazar, fue coordinador de Servicios Públicos, para acompañar a su hijo en la labor de jefe del Corralón, una tarea que alguna vez también tuvo a cargo.

Director de Red Vial, Inspector General subdelegado de Vuelta de Obligado, director de Protección Ciudadana, Bronce ocupó diversos cargos en el Ejecutivo municipal y también fue concejal.

Electo por la UCR, una de sus votaciones más recordadas fue la negativa a la destitución de Julio Pángaro, voto que salvó el Gobierno del peronista cuando el Concejo Deliberante lo acorraló por no responder pedidos de informes.

Abandonado por sus padres de niño, Bronce fue criado por una familia sustituta y sufrió privaciones. "Yo me críe guacho" y "si no trabajaba, no comía", eran frases que siempre repetía cuando hablaba de su niñez.

Trabajador incansable, Domingo impulsó el barrio El Amanecer y fue uno de los mentores de muchísimas acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Ya jubilado, siguió ligado a la política y a la Unión Cívica Radical, al punto de que en 2013 y en 2015 su nombre sonó para encabezar una lista de concejales en las legislativas y como precandidato a intendente en la siguiente.

Como delegado de Río Tala, trabajó hasta el día en que lo aislaron porque su esposa, María de Paul, había sufrido complicaciones en su cuadro oncológico tras un tratamiento. Ambos fueron hisopados y confirmados como positivos de COVID-19. El 12 de septiembre falleció ella. 13 días después, Domingo también dijo adiós.

"Con profunda tristeza y dolor, la Municipalidad de San Pedro lamenta informar el fallecimiento de Don Domingo Bronce, a los 73 años, después de haber dado batalla contra el Covid-19 y especialmente contra la insuperable pena de haber perdido hace pocos días a su compañera de la vida, también afectada por este virus", informó la Municipalidad.

"Desde el inicio de estos meses de gran angustia, Domingo estuvo en la primera línea de lucha, defendiendo y acompañando a los vecinos de Río Tala, a los que orgullosamente representaba como mucho más que un Delegado Municipal", agregaron.

"Más allá de cualquier cargo, siempre, una persona al servicio de los demás que se ganó el afecto y el respeto de todos los que lo conocieron", señalaron desde el Gobierno en su necrológica.