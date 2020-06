Coronavirus: "Es muy posible que en cualquier momento pasemos a Fase 3", admitió Salazar tras confirmar doce nuevos casos positivos

Cecilio Salazar está enojado con la situación que atraviesa San Pedro porque la pandemia de coronavirus impactó muy fuerte la última semana en la que se registraron 24 casos positivos, doce de ellos hoy tal anunció el propio intendente junto al secretario de Salud, Guillermo Sancho, en la conferencia de prensa que brindaron en la Municipalidad tras conocer el resultado de las últimas 29 muestras enviadas a analizar al Instituto Maiztegui.

En su eufórico discurso, el Jefe Comunal fue tajante y admitió que es muy probable que el partido retroceda de instancia en la cuarentena, decisión que en las próximas horas puede tomar el gobierno de la Provincia de Buenos Aires: "Es muy posible que en cualquier momento pasemos a Fase 3. Estamos esperando las decisiones que van a tomar pero a nosotros obviamente nos preocupa y ocupa y seguiremos trabajando. Estuve hablando con el Ministro de Gobierno y me dijo que estábamos en Fase 4 hasta el domingo, sin los casos de hoy (por el lunes)". Y, acto seguido, se preguntó: "Cómo le decimos a los comercios que si el gobierno lo determina, lo haremos".

En la continuidad de su relato, Salazar señaló: "Nos ponemos mal al dar esta noticia pero también esto nos da la posibilidad de decirle a la gente que al virus ya está entre nosotros como lo hemos dicho y repetido hasta el cansancio hoy y estos días atrás. Yo lo que quiero decir en esta instancia es lo que hemos dicho hasta el cansancio: tenemos que estar unidos y más fuertes que nunca, sabemos que es un momento complicado".

Además, pidió que se terminen las "fiestas, cumpleaños y reuniones" en los que se comparte "mate" porque se debe "tomar conciencia" de que "la situación es complicada". "Si en países tan importantes como China no pudieron quienes nos hacen creer que en Argentina podremos, porque nos creemos tan inmunes, que no nos va a pasar nada. Este virus es muy contagioso, todos somos seres humanos y si seguimos comportándonos como hasta ahora nos va a tocar a todos, no lo vamos a parar. Si una parte importante de la sociedad se porta como en estos últimos días, no lo vamos a parar", añadió.

Para la máxima autoridad local "hay gente que se cuida" y también lo hace con "el que tiene que trabajar" sin dejar de lado que muchos sampedrinos necesitan hacerlo. Sin embargo, disparó que "el tema es la irresponsabilidad" de una persona "perjudica" a otros.

Por último, sostuvo que "la cuarentena angustia a todos" pero destacó que si no se hubiese realizado por la "manera" en que el argentino "se maneja como sociedad" hubiese habido "una catástrofe". Y cerró: "Este es el momento crucial para tomar todos los recaudos necesarios, creemos que el virus ya está en San Pedro. Teníamos cuatro casos y con el quinto del prefecto todos los de Río Tala tuvieron nexo con ese caso a través de otra persona del grupo familiar y hoy tenemos estos resultados. Por eso le decimos a la gente que tiene que tomar conciencia de que no podemos hacer reuniones, tengamos la precaución todos los días que vienen de cuidarnos en este sentido".