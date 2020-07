Coronavirus en Papel Prensa: "Es positivo, no hay dudas", dijo Sancho ante versiones que circularon en la fábrica

La fábrica Papel Prensa tiene confirmado su primer caso positivo de coronavirus COVID-19 y el secretario de Salud, ante versiones que circularon dentro de la planta sampedrina, lo ratificó tras la consulta de La Opinión: "Es positivo, no hay ninguna duda".

La consulta de este medio surgió porque desde temprano por la mañana comenzaron a aparecer versiones que señalaban planteos distintos por parte de referentes de la empresa a los trabajadores, dentro de la propia fábrica y en los distintos sectores.

"Hay un paciente de 20 años a quien le dio positivo el hisopado. La muestra la enviamos el 22 de julio. No hay dudas de eso. Con Carlos Martínez, que es el médico de Papel Prensa, estamos en contacto hace tiempo y siempre nos manejamos correctamente", dijo el secretario de Salud.

"El paciente es positivo. Están aislados él y sus contactos estrechos desde el primer momento", señaló. Además, informó que hay al menos un compañero de trabajo en aislamiento preventivo tras ser hisopado y que están a la espera del resultado.

Fuentes del equipo de profesionales que trabajan en el seguimiento de la pandemia revelaron a La Opinión que ese hisopado se envió a un laboratorio privado a expensas de la empresa, que esta noche estarían en condiciones de anunciar su resultado y que, de acuerdo a los parámetros de análisis, hay altísimas chances de que sea positivo.

Entre los trabajadores de Papel Prensa, este jueves reinó la confusión. Cuando llegaron a trabajar, lo hicieron con la novedad de la conferencia de prensa de anoche, con el caso positivo en un compañero de trabajo de 20 años. Sin embargo, muchos recibieron otra información por parte de sus superiores en los sectores en los que se desempeñana.

"La empresa hizo un test rápido que dio negativo y luego llegó positivo el de Salud Pública. El Servicio Médico de Papel Prensa nos dice que no es posible que sea positivo, porque no presenta anticuerpos. Eso nos explicaron hoy", dijeron desde un sector de la planta donde trabajan muchos operarios.

"Según lo que nos dijeron, el médico de acá dice que la Municipalidad lo informó como positivo pero que en realidad vino indeterminado", contó otro papelero que cumple tareas en una zona de menos circulación de personas.

"No entendemos nada. En los grupos de WhatsApp de la fábrica dicen que la muni les hizo el hisopado a este muchacho y al padre, que labura en Toyota. Al padre le llegó negativo y a él no le llegó porque no sé si lo perdieron o lo tenían que hacer de nuevo. Mientras esperaban ese segundo resultado, acá en la fábrica le hicieron un test que dio negativo. Y anoche apareció la muni diciendo que es positivo, así que no sabemos cómo es la mano", relató, asombrado, otro trabajador.

Sancho ratificó que el caso es positivo y que "no hay dudas de eso". El paciente fue informado, como corresponde, anoche, momento en el que le explicaron los días que debe permanecer aislado y los pasos a seguir.

Sorprendentemente, el propio infectado consideró en mensajes que envió a compañeros de Papel Prensa que no es paciente positivo, a pesar de que como dijo el propio secretario de Salud el resultado indica que sí y "no hay ninguna duda" al respecto.

"Hicieron cualquier cosa estos de salud pública", le comentó el infectado a un compañero de trabajo. El mensaje se viralizó en los grupos de WhatsApp de la fábrica. "A mi viejo se lo hicieron el mismo día que yo y a él le dio negativo y a mi positivo. Estamos todos los dias juntos, comemos juntos y todo, ayer me hicieron un test serológico privado por parte de la fábrica y dio negativo, asi que no tengo COVID. Pero igualmente los de salud pública no quieren que salga de aislamiento hasta el martes que viene", agregó.

"El paciente es positivo, no hay ninguna duda de eso, que quede claro", repitió el secretario de Salud, Guillermo Sancho, que consideró "muy serio esto que pasó" respecto de las versiones que circularon en Papel Prensa.

Este jueves hubo una reunión de la que participaron referentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Papel, con cuyas autoridades La Opinión no logró establecer comunicación hasta el momento.