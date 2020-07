Coronavirus en las localidades: Río Tala y Castro ya no tienen casos activos y Santa Lucía, con tres contagios, espera 16 resultados

En San Pedro el coronavirus llegó, en algún momento, a casi todas las localidades del partido. Mientras algunas de ellas por el momento lo superaron, en otras surgieron los primeros casos positivos y la atención se centró en evitar que se propague.

En ese marco, el lunes por la noche en una nueva conferencia de prensa en la Municipalidad el secretario de Salud, Guillermo Sancho, se refirió a la situación de los tres pueblos más habitados: Río Tala, Gobernador Castro y Santa Lucía y manifestó que los dos primeros ya no tienen casos activos mientras que el último, sí.

En Río Tala hubo un gran brote que aquejó varias semanas a la localidad y generó mucha preocupación también a las autoridades sanitarias que debieron realizar diferentes operativos para hisopar personas y aislarlas.

Desde hoy, no tiene infectados ni habitantes en cuarentena estricta, tal explicó Sancho: "Por el momento no tenemos identificado otro paciente positivo en la localidad., No tenemos casos sospechosos ni positivos. Las dos personas que trabajaban en la residencia geriátrica aisladas en el Tiro Federal hoy reciben el alta médica y recordar que días atrás tuvieron su resultado negativo".

En Gobernador Castro la única positiva fue Yanina una joven de 29 años que trabajaba en el geriátrico Residencia de Luz y estuvo unos días aislada en el Centro de Jubilados.

"Afortunadamente esta persona ya es una paciente de alta. No tenemos más pacientes con síntomas sospechosos en ese momento. El único contacto estrecho fue hisopado y dio negativo", detalló el funcionario quien aseguró que "por el momento la situación está controlada",

Donde sí hay casos activos es en Santa Lucía que la semana pasada conoció su primer contagio en un ambulanciero de 46 años que se desempeña en el Hospital y dos mujeres de 21 y 42 que son familiares suyos. Por ese foco, la Secretaría de Salud testeó a diez nexos el sábado y otros seis lunes y se aguarda que el Instituto Maiztegui remita los resultados.

Sobre la situación en la localidad, Sancho reconoció la realización de reuniones: "Detectamos alguna situación de reunión y de familias algo numerosas, lo que hace que los nexos en Santa Lucía sean un poco más amplios de los planteados en un primer momento".