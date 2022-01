Coronavirus en Gobernador Castro: “Acá la única solución es vacunarse”, dijo Ángel Álvarez

Con 75 casos activos confirmados por análisis de laboratorio, la localidad de Gobernador Castro tiene más de 100 personas aisladas en el marco de la tercera ola de coronavirus COVID-19, informó el delegado municipal Ángel Álvarez.

El funcionario señaló que el hospital 26 de Julio ya no tiene test rápidos por lo que todos las muestras tomadas son enviadas al laboratorio Central Lab para análisis PCR.

“Todas la semana tengo a alguien aislado o con el virus”, dijo el delegado municipal de Gobernador Castro y destacó la necesidad de que la población se vacune, puesto que en la localidad hay alrededor de “un cuarto de la gente que no está vacunada”.

Álvarez destacó que desde que comenzaron a solicitar el pase sanitario para hacer trámites en la Delegación municipal, muchos que no se habían vacunado optaron por hacerlo.

En diálogo con Radio Cuarentena desde la puerta de la Municipalidad, donde había llegado para cumplir con trámites administrativos propios de la gestión, el delegado dijo que si desde el programa Vacunate Buenos Aires les facilitan lotes de vacunas para aplicar en la localidad, el personal del Hospital está en condiciones de aplicarlas.

“Si nos dan la vacuna, allá se puede vacunar tranquilamente”, aseguró Ángel Álvarez.

“Acá la única solución es vacunarse. La gente que no se vacunó es porque no quiso”, se quejó Álvarez y agregó: “Dicen: ‘Esto no hace nada’, pero ante la insistencia optaron por sí”.

El delegado dijo que las personas que no se vacunaron aseguran que “no quieren” y sostuvo que la distancia no es impedimento. “Tienen en qué venir. Mucha gente viene a cobrar, el colectivo sale siempre lleno, o sea que vienen. Muchos tienen movilidad propia. No se quieren vacunar”.