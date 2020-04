Coronavirus: el relato de dos mujeres que esperaron 20 días para que les digan que sus casos fueron descartados sin analizar

El 27 de marzo, una joven y su madre fueron hisopadas tras ser asistidas en los consultorios que el Gobierno había dispuesto en el Estadio. Los días pasaban y sus resultados no llegaban, por lo que empezaron a preocuparse. El jueves pasado les confirmaron que su caso fue descartado porque en el Malbrán no consideraron que sus casos encuadraran en la sospecha de COVID-19 porque no tenían nexo epidemiológico.