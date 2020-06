Coronavirus: el Municipio advirtió que los contagios crecieron por las visitas familiares, antes del Día del Padre

El Gobierno local difundió una pieza gráfica en la que señala que "mucha gente está visitando familiares" y que "no está bien". Advirtieron que no se puede "visitar a nadie" que no sea del círculo conviviente" y señalaron que ese "es uno de los motivos por el cual los números de casos ha aumentado exponencialmente". San Pedro continúa en fase 4 de la cuarentena, que este sábado cumple tres meses. El domingo es el Día del Padre.