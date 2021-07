Coronavirus: “El Hospital estuvo a la altura de las circunstancias”, aseguró Silvio Jaime

El director administrativo del Hospital, Silvio Jaime, resaltó el trabajo que lleva adelante el nosocomio local desde que empezó la pandemia de coronavirus: “Quiero destacar a todas las partes, ni hablar a la parte médica y de servicio de enfermería del Hospital, sino también a la administración del Hospital que en en este año y medio tuvo que hacer una logística para proveer todos estos insumos que a diario se consumen y se descartan”.

Publicidad

“Es una tarea ardua y más aun con la reducción del personal que tuvimos. Los quiero felicitar y agradecer porque sin ellos toda esta logística y esta cobertura que tuvo el Hospital no hubiesen sido posible. Hemos tenido seguramente algún que otro inconveniente, esto es muy grande, pero no hemos tenido ningún sobresalto en cuanto a insumos y a descartables que hubiesen estado en el mercado”, sostuvo en Radio Cuarentena.

Jaime evitó nombrar a todas las personas que se desempeñan para no “olvidarse de algunos”, pero dejó en claro que “es un grupo de gente muy valiosa e importante”. Y añadió: “Este año y medio trabajaron silenciosamente y el resultado está a la vista. Si bien hemos tenido muchas pérdidas, como todas las ciudades y como el mundo entero, no ha tenido un gran sobresalto en cuanto a la disponibilidad de insumos”

El director administrativo del nosocomio admitió que siempre “puede haber algún problema” porque trabajan “400 personas” y pasan otras mil por día. Para él, el Hospital “estuvo a la altura de las circunstancias en lo que es la logística” y la parte “médica”.

Jaime dijo que haber alquilado las camas a la Clínica San Pedro “sirvió” porque, de lo contrario, “la situación se hubiese complicado aun más” en el pico de la segunda ola de Covid-19. “No fue fácil armar toda esa logística”, reconoció.

Por último, precisó que el ciberataque a la web de la Municipalidad no generó ningún problema al Hospital: “En la operatoria no tuvimos inconveniente, no afecté el normal funcionamiento”.