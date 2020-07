Coronavirus: el Gobierno volvió a pedir que la gente no se reúna, tras más casos ligados a fiestas, cumpleaños y un velorio

En los últimos tres días San Pedro sumó 37 casos positivos de coronavirus COVID-19, con el récord de 20 confirmados este miércoles. Una de las mayores preocupaciones en el Gobierno está relacionada con la aparición de pacientes que refieren haber estado en reuniones sociales como cumpleaños, fiestas, asados con amigos, rondas de mates y hasta velatorios domiciliarios.

Entre los positivos de este miércoles hay varios casos vinculados a ese tipo de situaciones: por un lado, un caso estrecho del ambulanciero de Santa Lucía, donde hubo un encuentro de esas características; otro es el de una persona que participó de un cumpleaños con alrededor de 20 personas; y dos estuvieron en un velatorio que tuvo lugar en una vivienda.

Además de estos casos confirmados con participación en reuniones sociales, hay otros tres casos cuyo nexo epidemiológico se desconoce y está en análisis.

"Tal vez sea necesario recordar que este es un virus que en algunas personas presenta sintomas pero en otras no, y esta es la dificultad que se genera cuando la gente se la juega y va a cumpleaños y a eventos, hacen velorios, festejan el cumpleaños, toman mate con el vecino", señaló el secretario de Gobierno, Silvio Corti.

Las autoridades destacaron que "es imposible saber si el que tiene en frente tiene el virus o no porque hay muchos asintomaticos" y que es necesario evitar las reuniones que están prohibidas y ceñirse a lo que está normado por los decretos vigentes en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio.

"Responsabilidad y compromiso individual", pidieron desde la Municipalidad. "Ya ni pedimos el encierro estricto en las casas, porque sabemos que no soportan el encierro. Pero hay otras cosas que sí y que no las estan haciendo. Eviten reuniones sociales que son evitables", subrayó Corti.

Por su parte, el secretario de Salud, Guillermo Sancho, señaló que "el virus no nos va a buscar, no entra a casa. Lo buscamos nosotros" y pidió: "No hay que ser irresponsable con el tema de las reuniones, la prevencion es el arma mas fuerte que tenemos".

"Nos ponen un compromiso muy grande. Médicos, trabajdores sociales, todo. Es tedioso contactar a la persona diariamente, al positivo con COVID y a sus contactos estrechos. No es complejo si solo es familiar, ahora si refiere 20 contactos la cuadrilla tiene que vigilarlos y ver si presentan sintomas", explicó el funcionario.

"Es exponencial, una curva que no tiene fin", aseguró Sancho y advirtió que en situaciones como estas "es muy facil pasar de un foco a un contagio comunitario", teniendo en cuenta que los concurrentes a una reunión de esas característica pueden tener otros contactos fuera, lo que incrementa la cantidad de eventuales sospechosos.