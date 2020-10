Coronavirus: Dos residentes de Cilento siguen internados y aguardan resultados de nuevos hisopados

El hogar de adultos mayores Cilento descubrió la semana pasada, gracias a un testeo masivo que ordenó la dirección ante la aparición de dos casos positivos en empleadas y la ausencia de síntomas en el resto los trabajadores y residentes, que había seis personas contagiadas con coronavirus dentro del establecimiento que no tenían patología alguna.

Inmediatamente, se aisló a los casos positivos y la Secretaría de Salud realizó un operativo sanitario teniendo en cuenta que gran parte de la población es de riesgo por su edad. Al 28 de octubre, no se detectaron nuevos infectados aunque el martes se hizo otro muestreo masivo de los cuáles seis fueron negativos y el resultado de otros 24 serán remitidos en los próximos días.

Mientras tanto, de los seis contagiados dos residentes están internados en centros de salud de San Pedro porque sus cuadros se complicaron, tal explicó a La Opinión la directora del geriátrico, Sonia Torre: "Una persona, que estaba en planta baja, está internada con un cuadro neurológico que se complicó. No sabemos si es por el coronavirus o no, pero hay que resolver la parte neurológica y por esa continúa internada. La otra, del primer piso, es de avanzada edad y está en clínica por una cuestión especifica por su edad por temas preexistentes".

Los cuatro restantes, por su parte, dos de esas personas presentaron síntomas leves y otras tantas ninguna patología y están aisladas dentro del mismo hogar para adultos mayores con los cuidados correspondientes.

Además, Torre explicó que, de acuerdo a cómo transcurrieron los hechos y que el hisopado masivo preventivo se hizo el 20 de octubre, el virus ingresó el 17 por lo que el último día del mes se cumplirán dos semanas: "No aparecieron nuevos síntomas en nadie más, los contactos estrechos no presentaron ningún síntoma. En el caso de que aparezcan más positivos, se medica y listo".

Por último, Sonia Torre admitió lo difícil que es el día a día porque las patologías que son consideradas síntomas de coronavirus son habituales en personas adultas mayores. Sin embargo, teniendo en cuenta la crisis sanitaria, deben activar el protocolo inmediatamente ante la aparición de signos: "Nos ocurre que es habitual que a los adultos mayores les duela la espalda, les de fiebre o no saturen bien. Pero hoy si pasa eso nos movilizamos enseguida, no podemos no hacer nada. No se puede suponer nada, es una situación anormal. Todo esto es complejo, no es sencillo. El cumplimiento del protocolo ayuda y la cepa que pudo haber entrada es baja. Nosotros estamos esperando el síntoma y donde aparece cualquier mínimo síntoma ya es un estado total de alarmar".