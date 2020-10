Coronavirus: Desde que inició la pandemia, el municipio registró más de 2 mil hisopados

La Secretaría de Salud es la que más trabajo tuvo y tiene en 2020 dentro de la Municipalidad por la pandemia de coronavirus que se adueñó del planeta y en Argentina está golpeando con voracidad. En San Pedro, aunque se trata de un partido de los denominados "mediano" en la Provincia de Buenos Aires, la circulación del virus aumentó considerablemente mes a mes y obligó a los médicos a hisopar a aquellas personas con síntomas compatibles para confirmar si contrajeron el virus.

En ese marco, fue el sistema público, es decir el Estado local, el que se hizo cargo de la situación y realizó, entre diferentes acciones, los test de los cuáles al 5 de octubre acumula más de 2 mil, de acuerdo a los datos proporcionados por el propio municipio.

El número al que llegó La Opinión teniendo en cuenta las cifras ofrecidas oficialmente, es que 1091 hisopados dieron positivo, 1269 se descartaron y 58 están pendientes. El total es de 2.418 aunque a ellos hay que descontarle unos pocos positivos que se hicieron en laboratorios privados ya sea porque la persona fue hisopada por la empresa en que trabaja o se hizo el estudio en forma particular, variable que se acrecentó en el último mes.

Además, oficialmente hay 1.407 muestras negativas pero se consideraron 1.269 porque no se computan aquellas que fueron anuladas y no se les practicó análisis así como tampoco las que se toman en el sistema privado, donde no siempre se practican sobre pacientes considerados sospechosos.

Por último, hay que tener en cuenta que también existen los casos considerados positivos por nexo epidemiológico, es decir, sin hisopar. Esa categoría engloba a aquellas personas que conviven con un paciente infectado y presentaron síntomas. Ante la falta de recursos para efectuar el estudio, se lo computa como contagiado aunque se desconoce cuántos son. Al 7 de septiembre eran 76 y fue el último dato oficial al que se accedió.