Coronavirus: Consternación por la muerte de la docente Graciela Bortoloti

Falleció este miércoles por la tarde la docente Graciela Bortoloti, de 75 años, quien estaba internada en terapia intensiva la Clínica Delta de Campana a la que fue derivada a fines de septiembre cuando su cuadro de salud se agravó tras haberse contagiado coronavirus.

Su deceso causó conmoción en la sociedad de San Pedro por su actividad y allegados aseguraron a La Opinión que era "una gran persona". Su esposo, con quien tuvo a sus hijos Rafael, Damián y Julián, también contrajo COVID-19.

Bortoloti inició su carrera en el colegio San Luis Gonzaga, el colegio privado de varones, y siguió como maestra en el Hogar Gomendio. Posteriormente, fue inspectora en la educación primaria y, una vez jubilada, fue directora en el colegio Nuestra Señora del Socorro.

"Cuando la nombran en las escuelas estatales, toma la escuela 3 como maestra de grado pero nunca ejerce por la designan instructora de CIE, el lugar donde hacíamos los seminarios de capacitación. Ella era una capacitadora. Después pide un movimiento de la escuela 3 a la escuela 6, como secretaria. Tampoco ejerce el rol porque la designan inspectora. Trabaja como insepctora hasta que se jubila en la parte estatal", repasó Mabel Rocca, de FEB, en diálogo con La Opinión.

"En 1999 ella ya era directora, cuando yo empecé como secretaria. Palabras mayores. Tuvimos octavo, noveno, EGB pasamos por muchas situaciones, hasta que dio un pasito al costado pero siguió estando activamente", recordó Marcela Frangi, secretaria que trabajó con ella en la entidad privada.

Y agregó: "Muy ligada a la vida del colegio, solidaria, una persona con mayúsculas. Me fue enseñando a la par, hice la carrera de su mano. En el escritorio frente a frente, ella hacía su tarea y me enseñaba la mía. En gestión privada no hay una capacitación para ser secretaria, sino que es una elección a través de lo que la Comisión Directiva considera valorable. A partir de ahí vas a aprendiendo. Ella a la par mío, dejando sus cosas de lado, guiándome"

Además, se desempeñó en Cáritas, donde fue presidenta de la Comisión y trabajó como colaboradora en cada una de las colectas, tal como resaltó Frangi: "Hasta el año pasado, cada colecta que necesitaba ella se acercaba y hablaba con nosotros, siempre le hacía mi mimo del cafecito batido, que a ella le gustaba. Una galletita, lo que tuviésemos para compartir. Siempre agradecida".

Por último, quien hasta 2019 fue secretaria de la Primaria del Socorro sostuvo que Bortoloti "siempre valoraba el trabajo" de sus compañeras y el alumnado, y que "estaba muy bien todo lo que de ella venía" aunque aclaró que "tenía ese pero, ese ajuste para mejorar": "Pasado el tiempo reíamos de 'los peros de Gra' que te abrían la cabeza, cuánto más podías dar. Siempre lo positivo, lo bueno. La enseñanza con el cariño, con el amor, con el afecto, nunca con superioridades".

La Comunidad de la Parroquia del Socorro emitió un comunicado en el que la recordó como un ejemplo de "conducta solidaria" y la iglesia San Pablo le dedicó la misa de esta tarde a su memoria.