Coronavirus: Confirmaron seis nuevos casos positivos en San Pedro, entre ellos dos abuelas del geriátrico, un policía y una médica

La Municipalidad informó hoy por la noche mediante una conferencia de prensa que hay seis nuevos casos positivos de coronavirus en San Pedro que corresponden a los 21 hisopados que fueron enviados a analizar al Instituto Maiztegui de Pergamino el domingo 12 de julio.

Entre los contagios, hay dos abuelas de 77 y 92 años que estaban en el geriátrico Residencia de Luz ubicado en la intersección de avenida 3 de Febrero y Salta y permanecen internadas en la Clínica San Pedro; un policía de 27; una médica de 60; un agente del Servicio Penitenciario de Campana de 33; y un transportista de 48.

Respecto de los nexos de cada uno de ellos, el secretario de Salud, Guillermo Sancho, explicó: "Del personal de salud que se desempeña en una clínica privada no tenemos identificado el nexo. Se la hisopó porque es personal esencial pero no tuvo contacto con paciente con COVID-19. El personal de seguridad que se desempeña en San Pedro nos dice que no tiene identificado el nexo; y el agente penitenciario que trabaja en Campana traslada personas a La Plata, entendemos que el nexo puede venir por ese lado".

Además, el funcionario, que estuvo acompañado del director de Modernización e integrante del Comité de Crisis, Hernán Contreras, indicó que los 28 test enviados el martes al centro de salud pergaminense no fueron devueltos y se espera lleguen el jueves.

Con los nuevos infectados, San Pedro tiene 94 casos positivos de COVID-19 confirmados desde que comenzó la pandemia de los cuales 27 están activos, 65 se recuperaron (hoy se sumaron una mujer de 42 años y un hombre de 30 que se desempeñan como personal de seguridad en Zárate) y dos fallecieron.