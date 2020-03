Coronavirus: Cómo solicitar y a quiénes corresponden los 10.000 pesos del Salario Social de Emergencia

El ingreso de emergencia que anunciaron para el período que comprenda el Aislamiento Preventivo Obligatorio por ahora comprende a los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de las categorías A y B. Esto incluye a personas de 18 a 60 años y consiste en un pago único en abril de 10 mil pesos que podría repetirse si las ciruncstancias así lo ameritan, según anunció el ministro de Economía Martín Guzmán. Va a beneficiar a 3,6 millones de hogares y para detectarlos se utilizarán bases de Anses y otros organismos. La inscripción voluntaria se abrirá vía web en los primeros días del mes próximo y no hará falta trámite presencial alguno ni intermediarios.

Esa suma de dinero será depositada directamente en la cuenta de cada beneficiario y no es incompatible con la Asignación Universal por Hijo.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que “El sistema va a ser muy simple, no hay que llenar ninguna planilla. Tienen que ver las normas que van a ir sacando la Anses y el Ministerio de Trabajo. Va a haber una página donde van a tener que inscribirse”. Indicó que los beneficiados tendrán un plazo de 10 o 15 días para llenar esa inscripción vía internet, “y a partir de esa fecha se fija la fecha de pago”.

Las condiciones anunciadas son las siguientes:

Ser argentino, naturalizado o residente con más de 2 años

No poseer otro ingreso en el grupo familiar

No tener un patrimonio importante

No tener rentas financieras