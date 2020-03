Coronavirus: cómo puede hacer un jubilado para cobrar si no tiene tarjeta y los bancos están cerrados

Una de los mayores complicaciones que generó el autoaislamiento preventivo y obligatorio por la emergencia sanitaria por coronavirus es la dificultad que tienen los jubilados que no utilizan tarjeta de débito y que siempre cobraron por ventanilla, puesto que los bancos permanecen cerrados y no van a abrir para la atención al público.

Cientos de consultas llegaron a esta redacción en la última semana, porque se acercan las fechas de cobro y, además, este viernes será depositado el bono extraordinario que dispuso el Gobierno nacional.

Jubilados y pensionados; beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares; y personas que cobran fondo de desempleo enviaron sus consultas puesto que nadie les daba respuestas respecto de cómo harían para percibir su dinero.

En las últimas horas, algunas entidades bancarias comenzaron a informar la modalidad que adoptarán ante la problemática, otros no tienen más respuesta que la que se conocía desde antemano y algunos ni siquiera atienden los llamados de este medio o de las personas que intentan comunicarse para saber qué sucederá.

El Banco Industrial, uno de los que tiene mayor cantidad de jubilados que perciben sus haberes, dispuso un operativo especial para hacer llegar las tarjetas de débito a los usuarios, puesto que cada jubilado tiene una asignada.

En muchos casos, los beneficiarios decidieron no utilizar el plástico y seguir cobrando por ventanilla. También están los que la extraviaron y nunca solicitaron su reposición. E incluso los que nunca hicieron el traspaso cuando cambiaron de operadora.

En San Pedro, el Banco Industrial (BIND) tiene más de mil tarjetas que ya fueron ensobradas para ser distribuidas por servicio de correo a cada uno de los domicilios de los titulares, de manera tal que una vez que las reciban puedan cobrar a través de cajero automático o hacer las compras con débito.

Para consultas, el BIND tiene disponible un call center, 0810 666 0505, para hacer consultas y también tiene la alternativa de utilizar la aplicación BIND 24. Desde la sucursal local aseguraron que "está garantizada la recarga en cajeros".

"Estamos hablando de gente que nunca operó con tarjeta, es una operatoria que puede generar problemas, porque al tercer intento la tarjeta se bloquea", advirtieron desde las entidades bancarias y, al tratarse de población considerada de riesgo ante el virus, el consejo es que envíen a sus apoderados o personas de confianza.

Desde el Banco Provincia central habían informado que evaluaban la posibilidad de poner os fondos disponibles en los cajeros para que quienes no tengan tarjeta pudieran acceder a su dinero con una clave que permitiría una única extracción, pero no hubo novedades al respecto.

Por ello, desde la entidad pública bonaerense ratificaron que por ahora "no hay nada que no sea electrónico o cajeros automáticos", por lo que quienes no posean tarjeta y cobraban por ventanilla a través de ese banco no tienen solución, por ahora, a su problema.

El Banco Provincia mantiene un canal presencial, pero es sólo para el depósito de cheques o efectivos de las empresas cuya actividad está exceptuada por el decreto de cuarentena, como los de venta de alimentos, etc.

Por su parte, el banco Macro, que también tiene jubilados que decidieron cobrar sus haberes por esa entidad, cuenta con la posibilidad de que quienes no hayan gestionado su tarjeta de débito puedan acceder al home banking, esto es al manejo de su cuenta vía internet.

Al contrario de otras entidades, no es necesario tener la tarjeta o ir al cajero en busca de una clave, sino que directamente online, a través de https://www.macro.com.ar/bancainternet, se completan una serie de datos para obtener el servicio.

Quien tenga banca internet del banco Macro puede obtener dinero en efectivo del cajero automático sin necesidad de utilizar tarjeta, a través de una modalidad que permite transferir dinero desde la cuenta propia a un tercero, quien con una clave que otorga el sistema retira hasta 7.500 pesos en las terminales habilitadas para uso sin tarjeta.